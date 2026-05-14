Pies i kot przy szpitalnym łóżku? Jest projekt nowych przepisów dla pacjentów

Psy i koty odwiedzą pacjentów w szpitalach? KO szykuje zmiany w prawie

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą umożliwić pacjentom kontakt ze swoimi zwierzętami podczas pobytu w szpitalu. Przygotowywany projekt ustawy ma zagwarantować takie prawo osobom przebywającym w hospicjach stacjonarnych i na oddziałach medycyny paliatywnej.

Jak podaje "Rzeczpospolita", autorzy projektu przekonują, że obecność ukochanego psa czy kota może poprawiać samopoczucie pacjentów, zmniejszać stres, obniżać ciśnienie i motywować do walki o zdrowie. W uzasadnieniu podkreślono, że „więź człowieka ze zwierzęciem ma znaczenie terapeutyczne, emocjonalne i duchowe”.

Zwierzę przy szpitalnym łóżku ma pomagać w leczeniu

Projekt zakłada możliwość odwiedzin zwierząt domowych, czyli tych „utrzymywanych przez człowieka w charakterze jego towarzysza”. W praktyce chodzi głównie o psy i koty, choć przepisy mają obejmować wszystkie zwierzęta towarzyszące.

Posłowie powołują się na badania wskazujące, że kontakt ze zwierzętami może zmniejszać depresję u pacjentów onkologicznych i poprawiać komfort psychiczny chorych dzieci czy osób terminalnie chorych. Coraz więcej placówek w Polsce już dziś zgadza się na takie wizyty.

"Rzeczpospolita" podaje przykład Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Szpitala Praski w Warszawie, gdzie pacjenci mogli spotkać się ze swoimi psami nawet w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zwierzęta odwiedzają także niektóre oddziały w ramach dogoterapii.

„Odmowa kontaktu ze zwierzęciem narusza godność człowieka”

Jedną z inspiracji dla projektu była „Karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym”, przygotowana przez Klinikę Medycyny Paliatywnej WUM. Portal wskazuje, że dokument zakłada m.in., że pacjent ma prawo do bliskości swojego zwierzęcia również podczas choroby i hospitalizacji.

Posłanka Katarzyna Piekarska podkreśla, że dziś wielu dyrektorów szpitali boi się wyrażać zgodę na odwiedziny zwierząt, bo przepisy nie regulują tego wprost. Jak zaznacza, problem samotności dotyka szczególnie osoby starsze, dla których pies lub kot często są najbliższymi towarzyszami.

Projekt może zostać jeszcze rozszerzony podczas prac w Sejmie. Politycy rozważają objęcie nowymi przepisami także innych oddziałów szpitalnych. Jednocześnie placówki nadal będą mogły odmówić wizyty zwierzęcia np. ze względów epidemiologicznych lub dla komfortu innych pacjentów.

