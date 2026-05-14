1000 kg może spaść na Ziemię! Polska Agencja Kosmiczna wydała ważny komunikat

Fragmenty rakiety mogą spaść nad Europą. POLSA wydała komunikat
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała o monitorowaniu ponownego wejścia w atmosferę górnego członu rakiety FREGAT. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, obiekt może przelecieć również nad Europą, w tym nad Polską.
Według danych Centrum Operacyjnego SSA POLSA, przewidywane wejście rakiety w atmosferę ma nastąpić między 16 maja godz. 08:43 a 17 maja godz. 13:49 czasu polskiego. Eksperci podkreślają, że ze względu na parametry orbity nie można wykluczyć przelotu obiektu nad terytorium naszego kraju.
- Z uwagi na szacowaną masę obiektu (ok.1000 kg) oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę - zaznacza Polska Agencja Kosmiczna w komunikacie.
POLSA apeluje o śledzenie oficjalnych komunikatów
Agencja uspokaja jednak, że sytuacja jest stale monitorowana, a odpowiednie służby są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA - apeluje POLSA w mediach społecznościowych.