To błękitne jezioro wygląda jak rajska laguna. Legenda tłumaczy jego kolor

Magiczna sceneria szwajcarskiego Blausee

Zbiornik znajduje się w Berneńskim Oberlandzie, a dokładnie w urokliwym regionie Kandertal. Wokół rozciąga się gęsty las, tworzący niesamowity klimat, który nabiera szczególnego wyrazu w jesiennych miesiącach, gdy drzewa mienią się czerwienią i złotem. Mimo że powierzchnia jeziora to zaledwie 0,64 hektara, zjawiskowy charakter tego miejsca przyciąga rzesze turystów z różnych zakątków globu. Goście mogą tu liczyć na urozmaicone rozrywki. Wśród nich są spacery po malowniczej okolicy, relaksujące rejsy łódkami oraz odpoczynek na ławkach w otoczeniu dzikiej przyrody. Na miejscu działa również restauracja, w której można skosztować regionalnych przysmaków, takich jak świeży pstrąg.

Dlaczego woda w Blausee jest tak turkusowa?

Kluczowym elementem magii tego miejsca jest niesamowicie błękitna, niemal lazurowa barwa wody. Ten niezwykły efekt wizualny to rezultat krystalicznej czystości oraz zawartości minerałów, które w unikalny sposób załamują światło. Sprawia to, że zbiornik zdaje się emitować własny blask. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym idealnej widoczności jest stała temperatura wody, która przez cały rok oscyluje w granicach 6-8°C. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Historia smutnej miłości nad brzegiem jeziora

Z bajkowym miejscem wiąże się wzruszająca opowieść, potęgująca jego tajemniczą aurę. Zgodnie z lokalnymi podaniami, w dawnych czasach żyła tu młoda kobieta, która z wzajemnością kochała pewnego pasterza. Niestety, sielankę przerwała niespodziewana śmierć młodzieńca. Załamana stratą ukochanego, dziewczyna spędzała dnie nad brzegiem, wylewając z siebie łzy, które ostatecznie nadały wodzie tak intensywny, błękitny odcień. Legenda głosi, że jej dusza nadal spoczywa w odmętach Blausee, co ma tłumaczyć hipnotyzujący wygląd zbiornika.

Kobieta na dnie krystalicznego zbiornika

Aby upamiętnić ową mityczną postać, w głębinach umieszczono rzeźbę młodej dziewczyny. Autorem dzieła jest szwajcarski rzeźbiarz Raphael Fuchs. Dzięki wyjątkowej przezroczystości wody, statua jest doskonale widoczna dla osób pływających łódkami. Oglądana z góry, rzeźba wydaje się lewitować w toni wodnej, co dostarcza niezapomnianych wrażeń wizualnych.