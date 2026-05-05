Roxie Węgiel pokazała rodzinne zdjęcia. Wspierał ją nie tylko mąż

Powrót Roxie Węgiel do plenerów

Dla fanów darmowe występy artystów pod chmurką to doskonała szansa na muzyczne emocje na żywo. Dla wykonawców wiosna i lato oznaczają wzmożoną pracę i trasy po całej Polsce – zarówno w metropoliach, jak i mniejszych miejscowościach. Roksana Węgiel postanowiła przerwać dłuższą przerwę i w tym sezonie wraca do bezpośredniego kontaktu z publicznością. Wokalistka ujawniła już harmonogram letniej trasy na 2026 rok, a w mediach społecznościowych zdradziła, że łącznie zaplanowała kilkadziesiąt koncertów.

Niespodzianki od Roksany Węgiel

Roxie ma już za sobą pierwsze plenerowe występy w tym sezonie. Artystka przygotowała dla fanów coś specjalnego. W repertuarze, obok znanych przebojów i singli promujących nadchodzący album, pojawiają się zupełnie nowe kompozycje, które z sukcesem sprawdzają się na scenie. Podczas koncertów wokalistka nie jest sama – za kulisami dopinguje ją najbliższa rodzina. Towarzyszy jej mąż wspierający rozwój kariery, a także rodzice, młodsi bracia i William – syn Kevina z jego poprzedniego związku.

Wsparcie najbliższych dla Roxie Węgiel

Wokalistka ruszyła z Summer Tour i przed nią niezwykle pracowity czas. Jej trzecia płyta ujrzy światło dzienne 19 czerwca, a plenerowe występy to idealna okazja do zaprezentowania fanom świeżego materiału. Podczas koncertu w Krośnie Roksana miała ogromne oparcie w rodzinie. Wśród publiczności znaleźli się nie tylko mąż Kevin, ale i jej rodzice, bracia oraz pasierb William, który złapał świetny kontakt z najmłodszym bratem wokalistki, Tymkiem.

Roxie Węgiel wielokrotnie zaznaczała, że to najbliżsi dodają jej najwięcej energii do działania. Nikogo nie powinno więc dziwić, że po pierwszym od dawna koncertowym weekendzie pochwaliła się w sieci rodzinnymi fotografiami. Uwagę zwraca również odmieniony wizerunek jej męża, który niedawno zdecydował się na ogolenie głowy podczas transmisji u Łatwoganga.

