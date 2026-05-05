Iwona Pavlović wpłynęła na show Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. Zdradziła ukrywany sekret

Osiągnięcia Justyny Steczkowskiej na Eurowizji

Justyna Steczkowska podwójnie zapisała się w dziejach polskich startów na Eurowizji. Trzy dekady po swoim debiucie z 1995 roku wokalistka powróciła na konkursową scenę, zajmując ostatecznie 14. lokatę. Chociaż apetyty fanów sięgały wyżej, końcowa pozycja nie przyniosła nikomu rozczarowania. Artystka wyznaczyła zupełnie nową jakość w budowaniu eurowizyjnego widowiska, a jej wykonanie utworu "Gaja" zyskało miano jednego z najlepszych polskich występów w całej historii tego muzycznego wydarzenia.

Iwona Pavlović ocenia talent Justyny Steczkowskiej

Niewielu fanów ma świadomość, że do ostatecznego kształtu eurowizyjnego występu dołożyła swoją cegiełkę Iwona Pavlović. Jurorka formatu "Taniec z gwiazdami" w wywiadzie dla Eski nie szczędziła wokalistce słów uznania.

"Ja Justynę uwielbiam. To jest artystka przez duże "A" z powodu jej głosu, bo to jest jej główna materia artystyczna, którą się zajmuje, natomiast ona ma jedna z najpiękniejszych cech i to jest bardzo duża rzadkość. Aż musiałabym się zastanowić, czy ktoś jeszcze tak ma. Otóż Justyna zawsze pięknie wygląda, ale tak w 100% i wcale nie chodzi mi o piękno ciała, twarzy, zrobionych włosów, tylko ona jest bardzo plastyczna. Nawet jak stoi, to stoi ładnie. Pamiętam, jak tańczyła jakiś taniec i technicznie było słabo, ale ona każdy ruch robi z takim wdziękiem, taką gracją i mnie to osobiście zachwyca - mówiła naszemu reporterowi."

Obecnie, niespełna rok po udziale artystki w europejskim konkursie, tancerka postanowiła opowiedzieć o szczegółach swojej interwencji.

SMS od Iwony Pavlović zmienił eurowizyjny występ Steczkowskiej

Tajemnica wsparcia, jakiego Iwona Pavlović udzieliła reprezentantce przed Eurowizją 2025, ujrzała światło dzienne dopiero teraz. Ekspertka od tańca wysłała wokalistce wiadomość tekstową, w której doradziła usunięcie dwóch konkretnych ruchów z choreografii, ponieważ zaburzały one ogólny zamysł widowiska. Steczkowska przyjęła te uwagi i zastosowała proponowane, kosmetyczne modyfikacje. Dzięki temu jurorka miała bezpośredni wpływ na to, jak ostatecznie zaprezentowała się polska delegacja na scenie.

"Tam była taka jedna figura w tańcu, gktórej napisałam jej w sms-ie, żeby nie robiła i nie robiła. To był taki mały pstryczek-elektryczek, ale Justynka powiedziała, że zgadza się ze mną i dziękuje. To był bardziej taki żart, ale rzeczywiście miałam przyjemność zmienić dwie małe rzeczy, które - moim zdaniem - wpływały nie na śpiew, bo ja nie śpiewam, ale na ruch. Drobiażdżki takie dwa - opowiedziała w rozmowie z Eską."

