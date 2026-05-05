Zaskakująca kreacja Sabriny Carpenter na MET Gali 2026. Ten detal na sukni wywołał poruszenie

Sabrina Carpenter kradnie show na nowojorskiej MET Gali 2026

Słynne modowe wydarzenie od dłuższego czasu budzi skrajne emocje, a krytycy regularnie porównują całe przedsięwzięcie do dystopijnych "Igrzysk śmierci". Tegoroczne hasło „Moda jest sztuką” miało przypomnieć sceptykom, że głównym celem balu organizowanego przez magazyn Vogue pozostaje zbieranie środków finansowych dla nowojorskiego Instytutu Kostiumów działającego przy Metropolitan Museum of Art oraz szeroko pojęta promocja sztuki. Choć impreza niestety nadal przyciąga kontrowersyjnych miliarderów, których kompas moralny przypomina bezwzględną postawę Coriolanusa Snowa, to warto pochylić się nad samymi strojami. Uwagę fotoreporterów przykuła przede wszystkim niebanalna kreacja Sabriny Carpenter, która zdecydowanie obroniła się w tej zjawiskowej odsłonie.

Lauren Sánchez krytykowana na MET Gali 2026. Suknia Emmy Chamberlain robi furorę

Zdaniem wielu obserwatorów największą wpadkę modową zaliczyła żona Jeffa Bezosa, decydując się na bardzo prostą i dopasowaną suknię haute couture pochodzącą z domu mody Schiaparelli. Ogromne oburzenie wywołał fakt, że Lauren Sánchez całkowicie zignorowała narzucone wytyczne dotyczące imprezy.

"Nie dość, że wkupiła się na imprezę, to jeszcze nie raczyła ubrać się z godnie z tematem"

- Takie bezlitosne słowa można było przeczytać w jednym z licznych komentarzy opublikowanych przez internautów pod adresem partnerki miliardera. Zdecydowanie lepiej z wymagającym zadaniem poradziły sobie prawdziwe ikony, w tym chociażby niezawodna Heidi Klum, Rihanna, Madonna czy Beyoncé. Na ogromne wyróżnienie zasługuje również przepiękna suknia marki Mugler, w której zaprezentowała się Emma Chamberlain, a także zjawiskowy ubiór Rachel Zegler. Wspomniany projekt dla pierwszej z nich to efekt ścisłej współpracy nowego dyrektora kreatywnego Miguela Castro Freitasa oraz chicagowskiej artystki Anny Deller-Ye. Znawcy mody natychmiast dostrzegli w tej intrygującej kreacji wyraźne nawiązania do słynnego obrazu "Krzyk" autorstwa Edvarda Muncha.

Sabrina Carpenter w kreacji Diora na MET Gali. Oddała hołd legendarnej Audrey Hepburn

Prawdziwą gratką dla wszystkich pasjonatów kinematografii okazała się jednak przemyślana stylistyka znanej artystki. Zjawiskowa suknia stworzona przez dom mody Dior została starannie zaprojektowana przez uznanego twórcę Jonathana Andersona. Największe wrażenie robi jednak niesamowity materiał użyty do uszycia tego stroju, czyli autentyczne taśmy filmowe pochodzące z kultowego filmu „Sabrina” z 1954 roku, w którym główną rolę zagrała ikoniczna Audrey Hepburn. Wykorzystanie oryginalnych taśm sprawiło, że tym razem moda dosłownie przeobraziła się w namacalne dzieło sztuki filmowej, zachwycając zebranych gości.

