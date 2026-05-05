Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-05 15:36

Maj to okres egzaminów maturalnych, do których przystępują tysiące osób w całej Polsce. Abiturientów wspierają nie tylko najbliżsi, ale również osoby publiczne. Jedną z nich jest Martyna Wojciechowska. Autorka, dziennikarka i prezenterka podzieliła się kilkoma życiowymi mądrościami, racząc obserwatorów fotką sprzed ponad trzech dekad.

Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...
Martyna Wojciechowska Martyna Wojciechowska Martyna Wojciechowska ostro o szon patrol Martyna Wojciechowska
Galeria zdjęć 30

Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka, dziennikarka i autorka, od lat inspiruje Polaków swoją odwagą, determinacją i autentycznością. Jej postać jest synonimem przekraczania granic, zarówno tych geograficznych, jak i mentalnych. W obliczu majowej gorączki egzaminacyjnej, postanowiła zwrócić się do młodych ludzi, którzy właśnie przystępują do matury.

Martyna Wojciechowska trzyma kciuki za maturzystów. Jej córka też przystępuje do egzaminów

Na początku maja, w instagramowym wpisie Martyna Wojciechowska zwróciła się nie tylko do osób, które zdają w tym roku egzamin dojrzałości, ale również do ich rodzin. Sama jest mamą tegorocznej maturzystki, dlatego wyjątkowo rozumie panujący stres. 51-letnia podróżniczka dołączyła zdjęcie z 1993 roku, czyli jak sama mówi - z okresu licealnego.

"Trzymam za Was bardzo mocno kciuki! Za Rodziców też, bo jako mama tegorocznej maturzystki rozumiem doskonale, jak rodzice mogą się stresować. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, niech wszystko pójdzie po Waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym „egzaminem dojrzałości”. Potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do Waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi Waszą wartość" - napisała dziennikarka.

Polecany artykuł:

Mikołaj "Bagi" Bagiński szczerze o swoich maturach. Ujawnił wyniki, choć w szko…
Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...
Galeria zdjęć 30

Dziennikarka nie dostała się na wymarzone studia

W dalszej części wpisu Martyna Wojciechowska zaapelowała, by nie przejmować się zbytnio wynikami, ponieważ nie definiują one człowieka. Sama przed laty nie zdołała się dostać na wymarzony kierunek na studiach wyższych, a to, w czym ostatecznie osiągnęła sukces, nie jest jej wyuczonym zawodem.

"Wiem, że chcecie mieć dobre wyniki i bardzo Wam kibicuję, ale pamiętajcie, że to w żaden sposób Was nie definiuje i nie świadczy o Waszej wartości. Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury. Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu. Kibicuję Wam z całego serca!" - dodała.

Polecany artykuł:

Jan Tomaszewski o swojej maturze. Poprawka z polskiego i rada, która zwala z nó…
Sonda
Pamiętasz swoją maturę?
Jan Tomaszewski wspomina swoją maturę. “Musiałem zdawać poprawkę!”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026
MARTYNA WOJCIECHOWSKA
MATURY