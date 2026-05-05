Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...

Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka, dziennikarka i autorka, od lat inspiruje Polaków swoją odwagą, determinacją i autentycznością. Jej postać jest synonimem przekraczania granic, zarówno tych geograficznych, jak i mentalnych. W obliczu majowej gorączki egzaminacyjnej, postanowiła zwrócić się do młodych ludzi, którzy właśnie przystępują do matury.

Martyna Wojciechowska trzyma kciuki za maturzystów. Jej córka też przystępuje do egzaminów

Na początku maja, w instagramowym wpisie Martyna Wojciechowska zwróciła się nie tylko do osób, które zdają w tym roku egzamin dojrzałości, ale również do ich rodzin. Sama jest mamą tegorocznej maturzystki, dlatego wyjątkowo rozumie panujący stres. 51-letnia podróżniczka dołączyła zdjęcie z 1993 roku, czyli jak sama mówi - z okresu licealnego.

"Trzymam za Was bardzo mocno kciuki! Za Rodziców też, bo jako mama tegorocznej maturzystki rozumiem doskonale, jak rodzice mogą się stresować. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, niech wszystko pójdzie po Waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym „egzaminem dojrzałości”. Potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do Waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi Waszą wartość" - napisała dziennikarka.

Dziennikarka nie dostała się na wymarzone studia

W dalszej części wpisu Martyna Wojciechowska zaapelowała, by nie przejmować się zbytnio wynikami, ponieważ nie definiują one człowieka. Sama przed laty nie zdołała się dostać na wymarzony kierunek na studiach wyższych, a to, w czym ostatecznie osiągnęła sukces, nie jest jej wyuczonym zawodem.

"Wiem, że chcecie mieć dobre wyniki i bardzo Wam kibicuję, ale pamiętajcie, że to w żaden sposób Was nie definiuje i nie świadczy o Waszej wartości. Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury. Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu. Kibicuję Wam z całego serca!" - dodała.

