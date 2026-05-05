Mikołaj "Bagi" Bagiński szczerze o swoich maturach. Ujawnił wyniki, choć w szkole wcale nie błyszczał

Kamil Polewski
2026-05-05 11:45

Maj to tradycyjnie czas egzaminów dojrzałości, z którymi mierzą się tysiące młodych ludzi, marzących o indeksach na wymarzone uczelnie. Z tej okazji znane postaci chętnie wracają pamięcią do własnych szkolnych lat. Swoimi wynikami maturalnymi postanowił pochwalić się Mikołaj "Bagi" Bagiński. Wiemy, jak influencer poradził sobie na testach.

Egzamin dojrzałości stanowi ogromne wyzwanie edukacyjne, ale też prawdziwy sprawdzian odporności psychicznej. Młodzi dorośli po raz pierwszy stają przed zadaniem, które mocno determinuje ich przyszłą karierę zawodową oraz ścieżkę na studiach. Do ogromnych nerwów związanych z samymi arkuszami często dochodzi ciężar oczekiwań ze strony otoczenia i najbliższej rodziny. W tym nerwowym okresie absolwenci szkół średnich mogą liczyć na wirtualne wsparcie ze strony gwiazd. Słowa otuchy do swoich obserwatorów skierował właśnie internetowy twórca, Mikołaj "Bagi" Bagiński.

Zwycięzca programu "Taniec z Gwiazdami" podał wyniki swojej matury

Triumfator jubileuszowej, jesiennej odsłony polsatowskiego hitu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" postanowił powspominać swój egzaminacyjny maj. Za pośrednictwem kanału nadawczego na platformie Instagram influencer Bagi podzielił się dokładnymi wynikami ze swojego świadectwa dojrzałości. Z jego relacji wynika, że oprócz trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, zmierzył się również z rozszerzonym sprawdzianem z języka angielskiego.

"Chciałem jeszcze dziś coś napisać o maturach, odkopałem swoje wyniki: polski 53%, matma 62%, angielski [podstawowy] 96%, angielski rozszerzony 52%" - napisał.

Bagi nie miał dobrych ocen w szkole

Mikołaj Bagiński otwarcie przyznał, że zdobywanie wysokich stopni nie było jego najmocniejszą stroną i daleko mu było do statusu pilnego, wzorowego ucznia. Rzadko widywał w dzienniku dobre oceny, jednak ostatecznie bez kłopotów zaliczył najważniejszy egzamin kończący szkołę. Właśnie dlatego znany influencer postanowił dodać pewności siebie zestresowanym fanom, życząc im gładkiego przejścia przez majowe zmagania.

"W szkole miałem same jedynki i dwójki, czasem fartem trójki. Będzie dobrze, jak ja zdałem, to Wy też sobie dacie poradzicie!!! I z perspektywy czasu, naprawdę nie ma czym się stresować" - dodał.

