Syn Joanny Racewicz właśnie zdaje maturę! Znana mama ledwo się trzyma

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-05 10:21

Joanna Racewicz w tym roku dołączyła do szerokiego grona rodziców stresujących się egzaminami dojrzałości własnych pociech. Gwiazda telewizji szczerze w sieci przyznała, że bardzo emocjonalnie reaguje na maturę ukochanego syna. Gdy on pozostaje spokojny, ona w pełnym napięciu czeka na finisz matur. Co jeszcze wyznała?

Joanna Racewicz
Joanna Racewicz Joanna Racewicz ma 18-letniego syna Joanna Racewicz Joanna Racewicz ma 18-letniego syna
Galeria zdjęć 20

Syn Racewicz jest już dorosły

Joanna Racewicz jest mamą 18-letniego Igora. Od lat wychowuje syna jako samodzielna mama. Mąż dziennikarki i tata chłopca zginął 16 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Młoda, bo zaledwie 36-letnia wówczas, żona i mama z dnia na dzień została sama z 2-letnim synkiem. To była prawdziwa tragedia, ale syn stał się największą siłą Racewicz. Dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że dziecko dało jej powód, by w ogóle wstać z łóżka.

Zupełnie sobie nie wyobrażam, co by było, gdyby nie on. Syn jest dla mnie jak potężna bateria życiowa. Przeprowadził mnie przez rubikon - wyznała Joanna w "Pani".

Choć minęły lata, pamięć o zmarłym ukochanym wciąż jest żywa. Gwiazda, która ułożyła sobie życie prywatne na nowo, regularnie wraca do wspomnień o mężu, odwiedza jego grób. Racewicz nie ukrywa, że ból po stracie wraca szczególnie w kwietniu - miesiącu, który nazywa "wieczną blizną". Jednak kwiecień to także czas urodzin jej syna. Igor pod koniec miesiąca skończył 18 lat, a w maju przystąpił do matury.

Zobacz także: Joanna Racewicz w czerni przy grobie tragicznie zmarłego męża. Minęło 16 lat, ale ona wciąż pamięta

Mama mocno się stresuje maturą syna

4 maja, w dniu rozpoczęcia sesji maturalnej, Racewicz odezwała się w tej sprawie do osób, które śledzą jej instagramowy profil.

Kiedy dziecko zdaje maturę, matka potrzebuje relaksu - napisała.

Dodała też wideo nagrane w aucie.

Dzień dobry w poniedziałek 4 maja. Takie przedziwne uczucie, kiedy twój nastolatek, tegoroczny maturzysta właśnie wysiada z samochodu, bierze dwa zapasowe długopisy, mówi: pa i idzie pisać najważniejszy egzamin w życiu. On jakoś dziwnie spokojny, a ja... takie motyle w brzuchu, które zabierają mnie do tego samego dnia wiele lat temu, kiedy sama szłam pisać maturę z polskiego. Nie wiem, czy też tak macie kochani rodzice? Wszystkim maturzystom powodzenia, wszystkim rodzicom dużo sił i odporności, bo nam się na pewno przydadzą! - mówiła zestresowana.

Drugiego dnia dodała:

No i poszedł. Dziś na matematykę. Spokojnie, mówi, rozwiązywaliśmy tyle arkuszy próbnych, że to powinna być bułka z masłem. (...) Jest takie poczucie, że kończy się jakiś ważny etap w życiu. (...) Jeszcze tak niedawno byli tacy mali. Powodzenia i spokoju dla wszystkich!

Zobacz więcej zdjęć. Syn Joanny Racewicz ma 18 lat i jest prawdziwym przystojniakiem. Pokazała zdjęcia ze studniówki

Piotr Rachwalski, Port Polska, Członek Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny
Joanna Racewicz
Galeria zdjęć 35
Powtórka przed maturą z języka angielskiego. Sprawdź, czy zdasz egzamin dojrzałości
Pytanie 1 z 8
Spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu: „Why don’t we take part in the competition?”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026
JOANNA RACEWICZ