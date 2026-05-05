Pentagon szuka miasteczka w Polsce! Przyjadą amerykańskie wojska?

USA mogą przenieść tysiące żołnierzy do Polski. Trwa szukanie miejsca dla nowej bazy

Kilka tysięcy żołnierzy z Niemiec może zostać przeniesionych do Polski. Chodzi o jednostkę liczącą nawet 4,5 tys. osób. To 2. Pułk Kawalerii, który obecnie stacjonuje w Niemczech. Jeśli zapadnie decyzja o jego przeniesieniu, trzeba będzie znaleźć dla niego nowe miejsce i zbudować odpowiednie zaplecze. Samorządy widzą w tym szansę, ale pojawiają się też pytania o koszty i przygotowanie kraju - pisze "Wirtualna Polska". Taka jednostka to nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny. Potrzebne są koszary, mieszkania, szkoły i cała infrastruktura. W praktyce oznacza to budowę małego „amerykańskiego miasteczka”. Samorządy, które mają już doświadczenie z obecnością wojsk USA, zachęcają do takich inwestycji. Wójt gminy Powidz podkreśla, że u niego przyniosło to konkretne efekty. Amerykanie według niego korzystają z usług lokalnych firm, wspierają biznes i angażują się w życie mieszkańców. Organizują wspólne wydarzenia i współpracują ze szkołami.

Budowa amerykańskiego miasteczka opłacalna czy nie? Zdania są podzielone

Z drugiej strony pojawiają się głosy ostrożne. Część komentatorów uważa, że Polska nie ma jeszcze wystarczającej infrastruktury dla tak dużej jednostki. Budowa wszystkiego od podstaw to duże koszty, które w dużej części poniósłby polski budżet. Inni widzą w tym jednak inwestycję w bezpieczeństwo. Były dowódca GROM gen. Roman Polko przekonuje w rozmowie z "WP", że obecność wojsk USA wzmacnia odstraszanie i zwiększa znaczenie Polski w NATO. Podkreśla też, że to nie tylko kwestia wojska, ale też technologii i współpracy gospodarczej. Dziś w Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Są rozmieszczeni w kilku miejscach, m.in. w Poznaniu, Żaganiu czy Drawsku Pomorskim. W większości są to jednak rotacyjne pobyty, trwające kilka miesięcy.

Germany's Chancellor Merz:"I will not give up on transatlantic relations. I will not give up on working with Donald Trump. What we're hearing now is not new, it's just more dramatic. The US regularly relocates its troops worldwide. There are still over 30,000 American soldiers… pic.twitter.com/9NZkGD62ib— Open Source Intel (@Osint613) May 4, 2026

