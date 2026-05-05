Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Agenci Secret Service odpowiedzieli ogniem

Strzały przy Białym Domu. Interwencja Secret Service

Strzelanina blisko prezydenckiej siedziby! Do zdarzenia doszło około godziny 15.30 czasu lokalnego w jednym z parków w centrum miasta, niedaleko Białego Domu. Jak poinformowała policja w Waszyngtonie, w akcji uczestniczyli funkcjonariusze Secret Service, czyli służby odpowiedzialnej za ochronę najważniejszych osób w państwie. Wiceszef Secret Service Matt Quinn przekazał, że jeden z agentów zwrócił uwagę na mężczyznę, który mógł mieć przy sobie broń. Funkcjonariusz podjął pościg. W trakcie interwencji podejrzany miał otworzyć ogień w stronę agentów. Służby odpowiedziały strzałami. W wyniku wymiany ognia ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastoletni przechodzień. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Lekarze poinformowali, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

J.D. Vance w pobliżu miejsca zdarzenia. Donald Trump przemawiał

W chwili zdarzenia w pobliżu przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Na razie nie wiadomo, jakie były zamiary mężczyzny. Służby nie ujawniają jego tożsamości ani motywów działania. Sprawa jest wyjaśniana. Obecność kolumny wiceprezydenta w pobliżu budzi pytania, jednak według służb nie ma dowodów na związek z incydentem.

Po strzelaninie Secret Service na krótko zamknęła teren wokół Białego Domu. Osobom przebywającym w gmachu, w tym dziennikarzom i pracownikom, polecono schronić się w budynkach. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono także dlatego, że w tym czasie prezydent Donald Trump był w Białym Domu i wygłaszał przemówienie.

Sytuacja została szybko opanowana. Służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów w centrum Waszyngtonu.

Breaking news: The White House was briefly locked down Monday afternoon after a shooting nearby, officials said.One person was shot by law enforcement near the Washington Monument, according to Secret Service. https://t.co/nzVt7Tfyh8— The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2026

