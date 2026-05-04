Kolejne royal baby już w tym roku! Pałac oficjalnie potwierdza

Księżniczka Eugenia w ciąży, dziecko urodzi się w 2026 roku. Pałac oficjalnie potwierdza

Następne royal baby w drodze! Księżniczka Eugenia ogłosiła, że jest w ciąży. To będzie jej trzecie dziecko. Informacja została przekazana w oficjalnym komunikacie Pałacu Buckingham. To nie jest bez znaczenia, bo takie komunikaty trafiają tam tylko w ważnych sprawach i dotyczą osób, które nadal liczą się w rodzinie królewskiej. Na pewno cieszy to zarówno księżniczkę Eugenię, jak i jej siostrę Beatrice. Obie panie był ostatnio w ogniu krytyki jako córki byłego księcia Andrzeja powiązanego z Jeffreyem Epsteinem. Niestety, one także bywały na wizytach w mieszkaniu finansisty już po tym, jak odbył karę za pedofilię. Jednak wygląda na to, że Eugenia ma jeszcze szanse na bycie pełnoprawnym pracującym członkiem rodziny królewskiej.

Księżniczka ma już dwóch synów – Augusta i Ernesta. Według informacji Pałacu obaj cieszą się na narodziny kolejnego dziecka

W oświadczeniu podano, że Eugenia i jej mąż Jack Brooksbank spodziewają się dziecka. Dodano też, że król Karol III został poinformowany i jest „zachwycony” tą wiadomością. To jasny sygnał wsparcia ze strony monarchy. Oficjalny komunikat Pałacu i reakcja króla pokazują, że księżniczka nadal jest częścią tzw. „Firmy”, czyli ścisłego kręgu rodziny królewskiej. Księżniczka ma już dwóch synów – Augusta i Ernesta. Według informacji Pałacu obaj cieszą się na narodziny kolejnego dziecka. Eugenia opublikowała też zdjęcie w mediach społecznościowych. Widać na nim chłopców trzymających zdjęcie z badania USG. Dziecko Eugenii zajmie 15. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu. Sama księżniczka jest obecnie na 12. miejscu.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Następne pytanie