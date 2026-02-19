Kolejne dwie osoby wyrzucone z rodziny królewskiej? Kate i William już wiedzą

Księżniczki Beatrice i Eugenia zagrożone banicją w rodzinie królewskiej. Kate i William już wcześniej ich nie lubili?

Opublikowanie milionów stron nowych dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina postawiło brytyjską rodzinę królewską - delikatnie mówiąc - w niezręcznej sytuacji. W centrum uwagi jest co prawda były już książę Andrzej, ale jak się okazuje, nie tylko on był wymieniany w aktach Epsteina. W środku medialnej burzy, rzecz jasna poza Sarą Ferguson, znalazły się też jej córki, księżniczki Beatrice i Eugenia. Książę William ma teraz zdecydować, czy w pałacu nadal będzie dla nich miejsce... Skąd te wątpliwości? Ujawnione dokumenty wskazują na relacje księżniczek z amerykańskim finansistą skazanym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. W jednym z maili z 2015 roku Epstein miał twierdzić, że Beatrice go „lubi”. Wcześniej, zaraz po wyjściu z więzienia w 2010 roku, spotkał się z Sarą Ferguson i jej córkami w swojej rezydencji na Florydzie. Media przypominają także, że Beatrice uczestniczyła w rozmowach poprzedzających głośny wywiad księcia Andrzeja dla BBC w 2019 roku, który okazał się wizerunkową katastrofą. Miała też doradzać matce, jak zdjąć z jej hojnego kolegi Jeffreya odium pedofila.

"William i Catherine najwyraźniej nie mają bliskich powiązań z siostrami i prawdopodobnie nie będą za nimi tęsknić"

Tymczasem jak podkreśla Daily Mail, relacje księcia Williama i księżnej Kate z kuzynkami już od lat określane są jako chłodne i bynajmniej nie zepsuły się dopiero niedawno pod wpływem doniesień o Epsteinie. Według królewskich komentatorów, gdy William obejmie tron, może ograniczyć w pałacu rolę osób obciążonych takimi kontrowersjami. Pałac oficjalnie nie komentuje tych doniesień, ale w rozmowie z Daily Mail królewski komentator Richard Fitzwilliams powiedział: „William może podjąć decyzję o przyszłości Beatrice i Eugenii. Podobno żadna z nich nie jest szczególnie z nim ani z Kate związana. Fakt, że Beatrice, mając 20 lat, i Eugenia, mając 19 lat, odwiedziły Epsteina na Florydzie tuż po jego wyjściu z więzienia wraz z ich pazerną matką, jest alarmujący. Musiały wiedzieć, kogo odwiedzają i jak niestosowne było to spotkanie. Przebywał on w areszcie domowym. (...) William i Catherine najwyraźniej nie mają bliskich powiązań z siostrami i prawdopodobnie nie będą za nimi tęsknić”.

William and Kate 'won't miss' Beatrice and Eugenie: Royal insider reveals why Prince of Wales won't struggle to 'take the hard line' with his cousins https://t.co/5KzQ3ht3Wc— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 17, 2026

