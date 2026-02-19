Kolejne dwie osoby wyrzucone z rodziny królewskiej? Kate i William już wiedzą

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-19 10:20

Czyżby szeregi brytyjskiej rodziny królewskiej, a przynajmniej jej pracujących członków, znów miały się przerzedzić?! Afera Epsteina, jak się okazało, dotyczy nie tylko byłego już księcia Andrzeja. na Wyspach Brytyjskich aż huczy od plotek o tym, że kolejne dwie znane osoby są zagrożone banicją. One też odwiedzały Epsteina, a ich relacje z upadłym finansistą budzą coraz więcej wątpliwości. O kogo chodzi?

Kolejne dwie osoby wyrzucone z rodziny królewskiej? Kate i William już wiedzą

i

Autor: Toby Melville/ East News

Księżniczki Beatrice i Eugenia zagrożone banicją w rodzinie królewskiej. Kate i William już wcześniej ich nie lubili?

Opublikowanie milionów stron nowych dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina postawiło brytyjską rodzinę królewską - delikatnie mówiąc - w niezręcznej sytuacji. W centrum uwagi jest co prawda były już książę Andrzej, ale jak się okazuje, nie tylko on był wymieniany w aktach Epsteina. W środku medialnej burzy, rzecz jasna poza Sarą Ferguson, znalazły się też jej córki, księżniczki Beatrice i Eugenia. Książę William ma teraz zdecydować, czy w pałacu nadal będzie dla nich miejsce... Skąd te wątpliwości?  Ujawnione dokumenty wskazują na relacje księżniczek z amerykańskim finansistą skazanym za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. W jednym z maili z 2015 roku Epstein miał twierdzić, że Beatrice go „lubi”. Wcześniej, zaraz po wyjściu z więzienia w 2010 roku, spotkał się z Sarą Ferguson i jej córkami w swojej rezydencji na Florydzie. Media przypominają także, że Beatrice uczestniczyła w rozmowach poprzedzających głośny wywiad księcia Andrzeja dla BBC w 2019 roku, który okazał się wizerunkową katastrofą. Miała też doradzać matce, jak zdjąć z jej hojnego kolegi Jeffreya odium pedofila. 

"William i Catherine najwyraźniej nie mają bliskich powiązań z siostrami i prawdopodobnie nie będą za nimi tęsknić"

Tymczasem jak podkreśla Daily Mail, relacje księcia Williama i księżnej Kate z kuzynkami już od lat określane są jako chłodne i bynajmniej nie zepsuły się dopiero niedawno pod wpływem doniesień o Epsteinie. Według królewskich komentatorów, gdy William obejmie tron, może ograniczyć w pałacu rolę osób obciążonych takimi kontrowersjami. Pałac oficjalnie nie komentuje tych doniesień, ale w rozmowie z Daily Mail królewski komentator Richard Fitzwilliams powiedział: „William może podjąć decyzję o przyszłości Beatrice i Eugenii. Podobno żadna z nich nie jest szczególnie z nim ani z Kate związana. Fakt, że Beatrice, mając 20 lat, i Eugenia, mając 19 lat, odwiedziły Epsteina na Florydzie tuż po jego wyjściu z więzienia wraz z ich pazerną matką, jest alarmujący. Musiały wiedzieć, kogo odwiedzają i jak niestosowne było to spotkanie. Przebywał on w areszcie domowym. (...) William i Catherine najwyraźniej nie mają bliskich powiązań z siostrami i prawdopodobnie nie będą za nimi tęsknić”.

Sonda
Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi?
QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców
Pytanie 1 z 10
Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był?
Afera Epsteina pokazuje degenerację elit Zachodu. Bonikowska MOCNO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN
KSIĘŻNA KATE
RODZINA KRÓLEWSKA