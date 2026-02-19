Tajemnicza śmierć 14-latki z Elbląga. Policja bada okoliczności i ucina spekulacje

Śledczy wyjaśniają, co wydarzyło się feralnego dnia

Do tragedii doszło dwa tygodnie temu. Nastolatka została przewieziona do szpitala, gdzie – mimo intensywnej pomocy medycznej – zmarła. Policja prowadzi czynności, które mają ustalić, co doprowadziło do jej śmierci.

– Badamy okoliczności śmierci 14-latki z Elbląga. Dwa tygodnie temu dziewczynka została przewieziona do szpitala i tam zmarła – mówi w rozmowie z „Super Expressem” nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. – Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu.

Policjanci przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiały, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń.

Niepotwierdzone doniesienia. Policja studzi emocje

W przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje, że śmierć dziewczynki mogła mieć związek z internetowym wyzwaniem. Policja jednak stanowczo podkreśla, że na tym etapie nie ma żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.

– Nie mamy takich informacji i nie możemy tego potwierdzić. Okoliczności śmierci będą znane dopiero po sekcji zwłok – dodaje nadkom. Nowacki.

To niezwykle delikatna sprawa, dlatego służby apelują o powściągliwość i unikanie pochopnych wniosków. Rodzina nastolatki przeżywa ogromną tragedię, a śledczy proszą o cierpliwość do czasu uzyskania oficjalnych wyników badań.

Internetowe challenge – zabawa, która bywa niebezpieczna

Choć w przypadku elbląskiej sprawy nie ma potwierdzenia, że śmierć nastolatki miała związek z jakimkolwiek wyzwaniem z sieci, eksperci od lat alarmują, że niektóre internetowe challenge mogą być skrajnie ryzykowne.

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych wyzwania stały się globalnym trendem – od niewinnych zabaw po niebezpieczne działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Jak wskazują analizy, część z nich opiera się na presji rówieśniczej i chęci zdobycia popularności w sieci .

Specjaliści podkreślają, że:

wiele wyzwań zaczyna się niewinnie, ale może eskalować do działań zagrażających zdrowiu i życiu,

młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji,

media społecznościowe wzmacniają efekt „viralowości”, zachęcając do powtarzania ryzykownych zachowań.

Rodzice i opiekunowie są zachęcani do rozmów z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, presji rówieśniczej i konsekwencjach podejmowania nieprzemyślanych działań.

Tragedia, która wymaga wyjaśnienia

Śmierć 14-latki z Elbląga to ogromny dramat dla jej bliskich i całej lokalnej społeczności. Na ostateczne ustalenia dotyczące przyczyn zgonu trzeba poczekać do zakończenia sekcji zwłok oraz analizy materiałów zgromadzonych przez śledczych. Do tego czasu najważniejsze jest poszanowanie pamięci dziecka i spokój rodziny, która przeżywa niewyobrażalny ból.

