Szokujące znalezisko w polskim lesie. To nie mieści się w głowie!

Do interwencji, która wstrząsnęła lokalną społecznością, doszło w piątek, 13 lutego, jeszcze przed godziną 15:00. Zgłoszenie brzmiało nieprawdopodobnie: w lesie leży martwy, egzotyczny wąż. Niestety, po przybyciu na miejsce pracowników urzędu, czarny scenariusz się potwierdził. Wiele wskazuje na to, że bezbronne zwierzę zostało celowo porzucone na pewną śmierć.

Odnaleziony okaz to pyton. Jako gatunek ciepłolubny, w starciu z polską zimą był z góry skazany na porażkę. Oględziny wykazały brak zewnętrznych obrażeń, co prowadzi do smutnego wniosku: gad najprawdopodobniej zamarzł w samotności, wyrzucony przez nieodpowiedzialnego właściciela. Jego ciało zostało zabrane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizacją.

Szczyt ludzkiej bezduszności

Ta tragedia powinna być czerwoną lampką dla każdego, kto marzy o egzotycznym pupilu. Eksperci przypominają: porzucanie zwierząt to nie tylko skrajne okrucieństwo, ale również stwarzanie zagrożenia dla lokalnego ekosystemu. Jeśli opieka nas przerasta, jedynym ludzkim rozwiązaniem jest znalezienie nowego domu lub kontakt ze specjalistyczną placówką, a nie wyrok wydany w lesie.

Co to za gatunek?

Pytony to grupa dużych, niejadowitych węży należących do rodziny Pythonidae, występujących głównie w Afryce, Azji oraz Australii. Są znane ze swoich imponujących rozmiarów — niektóre gatunki, jak pyton siatkowany, należą do najdłuższych węży na świecie.

Pytony mają silne, muskularne ciała, dobrze rozwinięty zmysł węchu i specjalne dołki termiczne, które pozwalają im wykrywać ciepło ciała ofiary, co ułatwia polowanie nawet w ciemności.

W przeciwieństwie do węży jadowitych, pytony zabijają zdobycz przez duszenie (owijanie się wokół ofiary i stopniowe zaciskanie ciała). Polują głównie na ssaki i ptaki, a po połknięciu dużej ofiary mogą przez długi czas nie jeść. Większość gatunków prowadzi samotniczy tryb życia, a ciekawostką jest to, że samice pytonów często opiekują się jajami, ogrzewając je drżeniem mięśni, co pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę podczas inkubacji.