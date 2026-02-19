PILNE. Podwójne zabójstwo na Mazowszu! 29-latek zabił babcię i dziadka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-19 6:22

W miejscowości Raciąż w województwie mazowieckim doszło do podwójnego zabójstwa – potwierdziła płońska policja. Jak ujawnili funkcjonariusze Radiu ESKA, sprawcą jest 29-letni mężczyzna, który po dokonaniu zbrodni sam zadzwonił na numer alarmowy, a ofiary to dziadkowie zabójcy, 72-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna.

Podwójne zabójstwo w Raciążu, 29-latek zabił dziadków i zadzwonił na policję

W Raciążu (woj. mazowieckie) doszło do podwójnego zabójstwa – poinformowała policja w Płońsku. Zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu wpłynęło do służb w ostatnich godzinach. Informację o tragedii redakcja RMF FM otrzymała na Gorącą Linię, potem doniesienia te potwierdziło Radio ESKA. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przebieg wydarzeń. Sprawcą 29-latek, ofiarami jego dziadkowie. Mężczyzna sam zadzwonił na policję.

"Około godziny 22:40 za pośrednictwem numeru 112 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Policjanci natychmiast zostali skierowani pod wskazany adres w Raciążu. Na miejscu pod domem jednorodzinnym zastali 29-letniego zgłaszającego. Mężczyzna ten był trzeźwy. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób, 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustaliliśmy, że były to osoby spokrewnione z zatrzymanym. Byli to jego dziadkowie" - powiedziała Radiu ESKA nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Gdzie doszło do tragedii? Raciąż to niewielkie miasto położone w północno-zachodniej części Mazowsza

Raciąż to niewielkie miasto położone w północno-zachodniej części Mazowsza, w powiecie płońskim. Leży około 20 kilometrów od Płońska i około 80 kilometrów od Warszawy. Miejscowość liczy około 4,5 tysiąca mieszkańców i jest jednym z mniejszych ośrodków miejskich w regionie. Na co dzień uchodzi za spokojne miejsce, w którym poważne przestępstwa należą do rzadkości. Teraz w związku z tragedią w mieście pojawiło się wielu funkcjonariuszy. Śledczy będą teraz ustalać wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym motyw sprawcy oraz dokładny czas, w którym doszło do zabójstwa. Policja zapowiada, że więcej informacji zostanie podanych po zakończeniu pierwszych czynności procesowych.

