Karambol na moście Grota-Roweckiego. Nowe fakty w sprawie zderzenia na S8

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-02-19 6:12

Wczoraj późnym popołudniem na moście Grota-Roweckiego doszło do wypadku, który sparaliżował ruch w tej części Warszawy. Zderzenie wielu aut przyniosło gigantyczne korki i kłopoty z wyjazdem ze stolicy w kierunku Poznania, choć na szczęście nikt nie został ranny. Co dokładnie wydarzyło się na popularnej trasie S8?

Koniec drogowego koszmaru w stolicy. Skutki karambolu uprzątnięte już późnym wieczorem

Po godzinach nerwów i stania w gigantycznych korkach warszawscy kierowcy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Wypadek, do którego doszło w środę, 18 lutego, około godziny 18.40, wyglądał bardzo groźnie. Na Moście Grota-Roweckiego, na trasie S8 prowadzącej w kierunku Poznania i Łodzi, doszło do zderzenia, które momentalnie zablokowało jedną z kluczowych arterii miasta. Według informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w zdarzeniu brało udział pięć samochodów osobowych, choć pierwsze doniesienia wspominały również o pojeździe dostawczym. Czy można mówić o cudzie? Mimo że w kolizji uczestniczyło łącznie sześć osób, a uszkodzone auta tarasowały drogę, nikt nie odniósł obrażeń i nie było konieczności hospitalizacji.

Policja komentuje wypadek. Przyczyną klasyczne najechanie

Co doprowadziło do wypadku? Okazuje się, że na moście doszło nie do jednej, a do dwóch odrębnych kolizji, co tylko spotęgowało chaos komunikacyjny. Mechanizm był klasyczny – kierujący najeżdżali na tył pojazdów jadących przed nimi. Przez długi czas przeprawa w kierunku zachodnim była niemal całkowicie zablokowana, a ruch odbywał się jedynie wąskim gardłem. Sytuację na gorąco komentował mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, który uspokajał w kwestii stanu uczestników zdarzenia.

– Ruch w kierunku Poznania puszczony jest lewym pasem, dwa pasy – środkowy i prawy – są zajęte. Tam policjanci wykonują jeszcze czynności. Nie ma osób rannych, wszyscy kierowcy byli trzeźwi – przekazał policjant w trakcie działań na miejscu.

Służby: ruch na Moście Grota-Roweckiego został w pełni przywrócony

Na miejscu zdarzenia zaroiło się od służb ratunkowych. Funkcjonariusze policji, ratownicy medyczni oraz strażacy robili co w ich mocy, by jak najszybciej udrożnić przejazd i zabezpieczyć uszkodzone pojazdy. Skutki karambolu były jednak dotkliwe dla tysięcy warszawiaków, którzy utknęli w korku w godzinach szczytu. Zablokowane pasy – środkowy i prawy – sprawiły, że wyjazd z miasta stał się prawdziwą drogą przez mękę. Dopiero późnym wieczorem nadeszły dobre wieści. O godzinie 22.30 służby ogłosiły koniec utrudnień. Obecnie ruch na Moście Grota-Roweckiego został w pełni przywrócony, a kierowcy mogą korzystać ze wszystkich pasów.

WYPADEK
TRASA S8
GROTA-ROWECKIEGO