Ważny komunikat, chodzi o Ormuz. "Dwa statki amerykańskie"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-05-04 15:37

Dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły przez cieśninę Ormuz - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Jednostki zrobiły to w ramach rozpoczętej operacji „Projekt Wolność”, zakładającej asystę wojsk USA w tym newralgicznym miejscu. Wcześniej Iran zapowiadał, że jeśli amerykańskie okręty wojskowe spróbują przepłynąć przez Ormuz, zostaną zaatakowane.

„Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż” - głosi oświadczenie Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) na platformie X. Jak dodała amerykańska armia, w wodach cieśniny działają teraz niszczyciele rakietowe USA. „Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają »Projekt Wolność« i egzekwują blokadę morską irańskich portów” - pisze CENTCOM. Operacja "Projekt Wolność" zakłada asystę amerykańskich wojsk dla jednostek handlowych. Amerykanie mają odstraszać siły irańskie. Przed rozpoczęciem tej akcji Iran groził zaatakowaniem okrętów Ameryki.

„Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć i cieśniny Ormuz” – napisał w oświadczeniu szef zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych Iranu Ali Abdollahi. „Mówiliśmy wielokrotnie, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz jest w naszych rękach, a bezpieczny transfer statków ma być koordynowany z (irańskimi) siłami zbrojnymi” – głosiła dalsza część oświadczenia. Cieśnina Ormuz to bardzo ważne miejsce na mapie świata ze względu na transport ropy naftowej. Po ataku USA i Izraela na Iran Teheran zablokował ten szlak handlowy, doprowadzając do wzrostu cen paliw na świecie, w tym w Polsce. Czy akcja USA pomoże w odblokowaniu Ormuz, czy rozpęta się bitwa morska z udziałem sił irańskich? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń. 

