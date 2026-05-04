Ważny komunikat, chodzi o Ormuz. "Dwa statki amerykańskie"

Armia USA podała, że dwa amerykańskie statki handlowe przepłynęły bezpiecznie Ormuz w ramach operacji "Projekt Wolność"

„Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż” - głosi oświadczenie Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) na platformie X. Jak dodała amerykańska armia, w wodach cieśniny działają teraz niszczyciele rakietowe USA. „Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają »Projekt Wolność« i egzekwują blokadę morską irańskich portów” - pisze CENTCOM. Operacja "Projekt Wolność" zakłada asystę amerykańskich wojsk dla jednostek handlowych. Amerykanie mają odstraszać siły irańskie. Przed rozpoczęciem tej akcji Iran groził zaatakowaniem okrętów Ameryki.

„Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć i cieśniny Ormuz”

„Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć i cieśniny Ormuz” – napisał w oświadczeniu szef zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych Iranu Ali Abdollahi. „Mówiliśmy wielokrotnie, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz jest w naszych rękach, a bezpieczny transfer statków ma być koordynowany z (irańskimi) siłami zbrojnymi” – głosiła dalsza część oświadczenia. Cieśnina Ormuz to bardzo ważne miejsce na mapie świata ze względu na transport ropy naftowej. Po ataku USA i Izraela na Iran Teheran zablokował ten szlak handlowy, doprowadzając do wzrostu cen paliw na świecie, w tym w Polsce. Czy akcja USA pomoże w odblokowaniu Ormuz, czy rozpęta się bitwa morska z udziałem sił irańskich? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń.

Sonda Jak oceniasz działania Donalda Trumpa w konflikcie USA i Izraela z Iranem? Zdecydowanie sukces Raczej sukces Trudno powiedzieć Raczej porażka Zdecydowanie porażka

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

QUIZ. Wojny w Europie w ostatnich 50 latach. Było ich więcej, niż myślisz! Pytanie 1 z 10 Które państwa toczą wojnę o Górski Karabach? Albania i Azejbejdżan Albania i Armenia Armenia i Azerbejdżan Następne pytanie