Putin w panice! "Nigdzie nie rusza się z rodziną". Boi się zamachu stanu!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-05-04 13:52

Ważne wieści z Rosji. Władimir Putin podobno znacząco wzmocnił swoją ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu, jakiego mogłyby dokonać rosyjskie elity polityczne! "Zmiany w procedurach bezpieczeństwa są związane z serią zabójstw wysokich rangą rosyjskich wojskowych" - czytamy. "Zakaz telefonów, zakaz internetu, nie wyjeżdża już z rodziną". Oto szczegóły.

Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują
Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują
Galeria zdjęć 10
  • Władimir Putin wzmocnił swoją ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu i spiskami.
  • Zmiany w procedurach bezpieczeństwa są związane z zabójstwami rosyjskich wojskowych i obawą przed atakami dronów.
  • Wprowadzono dwustopniową kontrolę, zakaz używania telefonów z internetem, a Putin i jego rodzina unikają niektórych rezydencji.
  • Czy narastające obawy Putina doprowadzą do dalszych zmian w rosyjskiej elicie władzy?

Rosyjski niezależny portal Ważnyje Istorii, powołując się na udostępniony mu raport wywiadu jednego z krajów UE, podał w poniedziałek, 4 maja, że Władimir Putin znacząco wzmocnił swą ochronę osobistą w obawie przed zamachem stanu, spiskiem oraz wyciekiem poufnych informacji. Portal pisze, że jego obawy nasiliły się w marcu tego roku, "a zmiany w procedurach bezpieczeństwa są związane z serią zabójstw wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Wśród zagrożeń wymieniana jest także możliwość zamachu na Putina ze strony rosyjskich elit politycznych z użyciem bezzałogowców".

Chcą zabić Putina? Znacząco zwiększył ochronę

Co się zmieniło? Wprowadzono m.in. dwustopniową kontrolę osób odwiedzających administrację prezydencką. Współpracownicy Putina mają zakaz korzystania z telefonów, a używany sprzęt musi nie mieć dostępu do internetu. Putin oraz jego rodzina [za nieoficjalną pierwszą damę Rosji uważa się byłą gimnastyczkę Alinę Kabajewą; para ma mieć co najmniej troje wspólnych dzieci - przyp. red.] już nie odwiedzają rezydencji nad jeziorem Wałdaj i w okolicach Moskwy. 

Wszystkie siły rzucone do podsłuchiwania rządu

Raport, do którego miał dotrzeć rosyjski serwis głosi, że były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu "kojarzy się z ryzykiem próby zamachu stanu". Pozycja Szojgu osłabła po aresztowaniu jego byłego zastępcy Rusłana Calikowa na początku marca. Jak wskazano w raporcie, ten incydent może być odbierany "jako naruszenie nieformalnych gwarancji bezpieczeństwa elit". Podobno w FSB jest w tej chwili problem z uzyskaniem pozwolenia na podsłuch w ramach spraw karnych o charakterze niepolitycznym, bo "cały sprzęt został przekierowany na podsłuch rządu i innych organów władzy".

Putin wpadł w panikę? Wiele na to wskazuje, a jak zaznacza serwis, o skali jego obaw może świadczyć także to, że żaden deputowany Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, nie otrzymał zaproszenia na paradę wojskową z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie. 

Tajne rezydencje Putina
Galeria zdjęć 69
PUTIN JAKBY CHCIAŁ TO DAWNO POKONAŁBY UKRAINĘ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN