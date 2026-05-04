Bajeczny rejs przerodził się w horror! Trzy osoby nie żyją. Zabił ich wirus!

Rejs po Atlantyku zamienił się w koszmar, gdy pasażerowie zaczęli umierać na tajemniczą chorobę.

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła jeden przypadek zakażenia hantawirusem, a trzy osoby zmarły.

Wirus przenoszony przez gryzonie wywołuje ciężkie choroby układu oddechowego.

Trzy ofiary rejsu po Atlantyku

To miał być bajeczny rejs, a zamienił się w prawdziwy koszmar. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powiadomiła w niedzielę (3 maja) o śmierci pasażerów statku wycieczkowego, płynącego po Oceanie Atlantyckim. Pasażerów zabija najpewniej wirus! A dokładnie hantawirus, przenoszony przez gryzonie. Na razie potwierdzono jeden przypadek zakażenia. Na platformie X WHO poinformowało także o pięciu podejrzeniach. Trzy osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki.

Pasażerów zabija wirus?

"Trwają szczegółowe badania, w tym dalsze testy laboratoryjne oraz badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie” – donosi Światowa Organizacja Zdrowia. Sky News, powołując się na ustalenia południowoafrykańskich mediów, donosi, że ognisko choroby miało miejsce na statku wycieczkowym MV Hondius podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka u wybrzeży Afryki Zachodniej. Pierwszą osobą, u której pojawiły się niepokojące objawy - bóle brzucha, gorączka, biegunka i bóle głowy - był 70-letni mężczyzna, który zmarł na pokładzie. Jego 69-letnia żona, która również zachorowała, zmarła w szpitalu w RPA.

PAP informuje, że hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi; przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.