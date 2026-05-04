Horror nad jeziorem! Trwała zabawa, nagle ktoś zaczął strzelać. 10 osób rannych

Strzelanina nad jeziorem w majówkę!

To miała być spokojna niedziela, a skończyła się niebywałym dramatem. Amerykańskie media donoszą o horrorze, jaki rozegrał się w miniony weekend nad jeziorem w pobliżu Oklahoma City w środkowych USA. Rzeczniczka lokalnej policji Emily Ward przekazała, że w niedzielę (3 maja) wieczorem służby otrzymały kilka zgłoszeń, informujących o strzałach podczas zgromadzenia młodych ludzi nad jeziorem Arcadia.

10 osób rannych. Kto otworzył ogień?

Nad wodą trwała zabawa, gdy nagle rozległy się strzały. "Co najmniej 10 osób zostało przewiezionych do szpitala po strzelaninie" – poinformowała w poniedziałek Ward. Zaznaczyła przy tym, że rannych mogło być o wiele więcej, ponieważ niektórzy mogli zostać przewiezieni do szpitala prywatnymi samochodami. Stan niektórych z poszkodowanych jest ciężki. Na razie nie ma informacji ani o napastniku czy napastnikach, ani o motywach tych działań.

PAP informuje, że jezioro Arcadia leży ok 21 km na północ od liczącego 100 tys. mieszkańców Oklahoma City. Jest to popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych.