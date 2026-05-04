Ponad 8 tys. uczniów zdaje maturę inaczej. Miasteczko na stadionie Legii

Ponad 8 tysięcy maturzystów Szkoły w Chmurze przystępuje do egzaminu dojrzałości.

Egzaminy odbywają się w specjalnie przygotowanych miasteczkach maturalnych w Warszawie (na stadionie Legii), Poznaniu i Kutnie.

Matura 2026: Uczniowie Szkoły w Chmurze zdają egzaminy

Dla tysięcy osób tegoroczny egzamin dojrzałości przybierze zupełnie inną formę, daleką od standardowych procedur znanych z publicznych placówek. Zamiast pisać testy w dusznych salach lekcyjnych lub na szkolnych korytarzach, podopieczni Szkoły w Chmurze skorzystają z infrastruktury przypominającej duże ośrodki konferencyjne.

Aż osiem tysięcy młodych ludzi, objętych edukacją domową za pośrednictwem Szkoły w Chmurze, zasiądzie dziś do arkuszy w nowatorskich miasteczkach maturalnych, zlokalizowanych w Warszawie i Poznaniu. W Kutnie będzie bardziej "kameralne" - do egzaminu przystąpi 60 kandydatów.

Głównym miejscem egzaminów jest stadion Legii w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, gdzie maturę napisze ponad 5 tysięcy uczniów. W Poznaniu egzamin podejdzie około 3,2 tysiąca osób. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze było zapewnienie wysokich standardów oraz komfortu zarówno zdającym, jak i ich bliskim.

Wsparcie bliskich podczas matury. Specjalna strefa w Warszawie

W warszawskim miasteczku maturalnym przygotowano także specjalną strefę dla rodzin. To miejsce dla bliskich i przyjaciół, którzy chcą być obok maturzystów w tym ważnym i stresującym dniu. Można tam również porozmawiać z osobami zajmującymi się edukacją domową i lepiej poznać, jak wygląda ten sposób nauki.

Szkoła w Chmurze to dziś największy organizator edukacji domowej w Polsce. To także rozwijająca się inicjatywa społeczna, która promuje nowoczesne podejście do nauki.

