Ponad 8 tys. uczniów zdaje maturę inaczej. Miasteczko na stadionie Legii

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-04 9:12

Ponad 8 tysięcy maturzystów podejdzie dziś do egzaminu dojrzałości w zupełnie innej formule. Uczniowie Szkoły w Chmurze zamiast szkolnych sal mają specjalnie przygotowane miasteczka egzaminacyjne w Warszawie i Poznaniu - w stolicy napiszą maturę na Stadionie Miejskim Legii Warszawa. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy
Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy
Galeria zdjęć 9
  • Ponad 8 tysięcy maturzystów Szkoły w Chmurze przystępuje do egzaminu dojrzałości.
  • Egzaminy odbywają się w specjalnie przygotowanych miasteczkach maturalnych w Warszawie (na stadionie Legii), Poznaniu i Kutnie.
  • Szkoła w Chmurze jest największym organizatorem edukacji domowej w Polsce.

Matura 2026: Uczniowie Szkoły w Chmurze zdają egzaminy

Dla tysięcy osób tegoroczny egzamin dojrzałości przybierze zupełnie inną formę, daleką od standardowych procedur znanych z publicznych placówek. Zamiast pisać testy w dusznych salach lekcyjnych lub na szkolnych korytarzach, podopieczni Szkoły w Chmurze skorzystają z infrastruktury przypominającej duże ośrodki konferencyjne.

Aż osiem tysięcy młodych ludzi, objętych edukacją domową za pośrednictwem Szkoły w Chmurze, zasiądzie dziś do arkuszy w nowatorskich miasteczkach maturalnych, zlokalizowanych w Warszawie i Poznaniu. W Kutnie będzie bardziej "kameralne" - do egzaminu przystąpi 60 kandydatów.

Głównym miejscem egzaminów jest stadion Legii w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, gdzie maturę napisze ponad 5 tysięcy uczniów. W Poznaniu egzamin podejdzie około 3,2 tysiąca osób. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze było zapewnienie wysokich standardów oraz komfortu zarówno zdającym, jak i ich bliskim.

Polecany artykuł:

18-letnia Karolina zmarła kilka dni przed maturą. "Pełna planów, nadziei i marz…

Wsparcie bliskich podczas matury. Specjalna strefa w Warszawie

W warszawskim miasteczku maturalnym przygotowano także specjalną strefę dla rodzin. To miejsce dla bliskich i przyjaciół, którzy chcą być obok maturzystów w tym ważnym i stresującym dniu. Można tam również porozmawiać z osobami zajmującymi się edukacją domową i lepiej poznać, jak wygląda ten sposób nauki.

Szkoła w Chmurze to dziś największy organizator edukacji domowej w Polsce. To także rozwijająca się inicjatywa społeczna, która promuje nowoczesne podejście do nauki.

Ci uczniowie napiszą maturę 2026 inaczej niż wszyscy! Jest ich aż 8 tysięcy
Galeria zdjęć 9
Te gwiazdy nie mają matury
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

matura 2026