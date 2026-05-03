18-letnia Karolina zmarła kilka dni przed maturą. "Pełna planów, nadziei i marzeń"

Jacek Chlewicki
2026-05-03 21:52

18-letnia Karolina, która jeszcze niedawno świętowała zakończenie szkoły i przygotowywała się do matury, zmarła kilka dni po nagłym zasłabnięciu podczas podróży autobusem. "Trudno pogodzić się z myślą, że Jej droga została przerwana tak nagle i niespodziewanie" - czytamy we wpisie opublikowanym przez szkołę, do której chodziła nastolatka.

Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi/Facebook
  • Do zdarzenia doszło w piątek 24 kwietnia w autobusie linii 517 w Warszawie
  • 18-latka nagle straciła przytomność podczas jazdy
  • Kierowca autobusu podjął reanimację i prowadził ją do przyjazdu pogotowia
  • Nastolatka trafiła do szpitala, gdzie była leczona przez kilka dni
  • Karolina zmarła 28 kwietnia mimo wysiłków lekarzy

W piątek 24 kwietnia w warszawskim autobusie linii 517 doszło do dramatu. Młoda pasażerka nagle straciła przytomność. Na pomoc 18-latce rzucił się kierowca autobusu, który reanimował młodą kobietę aż do przyjazdu karetki pogotowia. 18-latka trafiła do szpitala. Niestety pomimo wysiłków lekarzy, nie udało jej się uratować. Karolina zmarła 28 kwietnia.

CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi pożegnało swoją uczennicę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Karolina była uczennicą czwartej klasy. W poniedziałek miała przystąpić do tegorocznej matury. "Jeszcze 24 kwietnia 2026 była z nami podczas uroczystego zakończenia roku klas czwartych, pełna planów, nadziei i marzeń związanych z nadchodzącą maturą oraz przyszłością. Trudno pogodzić się z myślą, że Jej droga została przerwana tak nagle i niespodziewanie. Zapamiętamy Ją jako osobę pełną ciepła, życzliwości i wrażliwości. Jej obecność pozostawiła trwały ślad w naszej szkolnej społeczności" - czytamy w pożegnalnym wpisie.

W poniedziałek 4 maja na stronie szkoły pojawi się informacja o szczegółach uroczystości pogrzebowej zmarłej Karoliny.

