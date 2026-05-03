Matura 2026 język polski. Przecieki z Podlasia już w sieci? Uczniowie szukają informacji przed egzaminem

Temat przecieków wraca przed każdą maturą. Na kilka godzin przed egzaminem w internecie zaczynają krążyć rzekome tematy wypracowań lub zdjęcia arkuszy. W praktyce większość z tych informacji okazuje się nieprawdziwa lub nie ma żadnego potwierdzenia.

Eksperci i nauczyciele od lat podkreślają, że arkusze CKE są objęte ścisłą ochroną, a ich wcześniejsze ujawnienie jest bardzo mało prawdopodobne.

Gdzie uczniowie szukają przecieków?

Najczęściej maturzyści sprawdzają:

grupy w mediach społecznościowych

komunikatory i fora internetowe

serwisy z odpowiedziami do matur

To właśnie tam najczęściej pojawiają się „informacje” o przeciekach. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków są to spekulacje lub próby wprowadzenia w błąd.

Centralna Komisja Egzaminacyjna odpowiada za przygotowanie i dystrybucję arkuszy. Materiały egzaminacyjne trafiają do szkół w zabezpieczonych pakietach, które mogą zostać otwarte dopiero tuż przed rozpoczęciem egzaminu.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości egzamin może zostać unieważniony, a sprawa trafia do odpowiednich służb.

Nawet jeśli w sieci pojawiają się informacje o rzekomych zadaniach, nie ma gwarancji, że mają one cokolwiek wspólnego z rzeczywistym arkuszem. Opieranie się na nich może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest powtórzenie najważniejszych zagadnień i skupienie się na własnym przygotowaniu.

Arkusze CKE i odpowiedzi po egzaminie

Oficjalne arkusze CKE z języka polskiego zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu egzaminu. Wtedy pojawią się również proponowane odpowiedzi oraz analizy zadań.

