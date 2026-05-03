Znany duchowny zabrał głos w sprawie prezentów komunijnych. "Ksiądz z osiedla" szczerze o drogich podarunkach

Ksiądz Rafał Główczyński dał się poznać szerokiej publice za sprawą swojej działalności w mediach społecznościowych. Ale to nie wszystko! Duchowny wystąpił też w programie "The Traitors. Zdrajcy", pokazując się z całkiem nowej strony. Lubiany ksiądz z Internetu nie omieszkał zabrać głosu w emocjonującej Polaków sprawie.

Trwa sezon komunijny. Temat prezentów wciąż budzi emocje

Tradycja obdarowywania dzieci z okazji Pierwszej Komunii Świętej ma długą historię i pierwotnie była związana z symbolicznymi podarunkami, które miały pomóc w pogłębianiu wiary. Były to zazwyczaj modlitewniki, różańce, medaliki czy obrazki święte. Z czasem, wraz ze zmianami społecznymi i rosnącą konsumpcją, prezenty komunijne zaczęły ewoluować, stając się coraz droższe i bardziej materialne. Dziś nierzadko spotyka się rowery, konsole do gier, smartfony, a nawet quady czy drogie zegarki. Ta eskalacja prezentów budzi pytania o prawdziwy sens i cel Pierwszej Komunii Świętej. Na początku maja głos zabrał "Ksiądz z Osiedla".

"Ksiądz z Osiedla" zabrał głos. Tak popularny duchowny podsumowuje drogie prezenty dla dzieci

W rozmowie z serwisem "Plejada", ksiądz Główczyński przyznał z przykrością, że rodziny, które chcą przeżywać Pierwszą Komunię Świętą skromnie, należą do mniejszości. Większa grupa traktuje to wydarzenie duchowe jako dodatek do wystawnej imprezy rodzinnej.

"Coraz bardziej widać skrajności, tj. część rodziców (mniejsza) chce, żeby to było wydarzenie duchowe, zachęcają rodziny, aby nie było drogich prezentów, optują za skromnymi strojami podczas Uroczystości, mówią dzieciom o Jezusie. Spora część traktuje to jako fajną imprezę z drogimi prezentami dla dzieci, a przyjęcie komunii jest tylko dodatkiem" - ocenił.

Jak dodał "Ksiądz z Osiedla", może mieć to przykre konsekwencje w przyszłości. Mimo że rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, przepych może doprowadzić do oderwania młodych ludzi od życiowych realiów.

"Co do drogich imprez i prezentów, to szkoda mi rodziców, którzy robią to z dobrych intencji, chcą dla dziecka jak najlepiej, jak najpiękniej, jak najdrożej, ale później, to często obraca się przeciwko nim - dzieciaki obdarowywane w ten sposób, szybko stają się materialistami i mają coraz większe, odrealnione od sytuacji rodzinnej oczekiwania" - przekazał.

