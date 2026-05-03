Alicja Szemplińska po pierwszej próbie w Wiedniu. Znamy szczegóły polskiego występu na Eurowizji

Polska ekipa wyleciała do Austrii 2 maja. Dzień później, w niedzielę po południu, Alicja Szemplińska wraz ze swoim zespołem po raz pierwszy zaśpiewała utwór „Pray” w Wiener Stadthalle. Teraz nasza reprezentantka skupi się na dopracowywaniu szczegółów i ostatecznych szlifach przed kluczowym półfinałem, który odbędzie się 12 maja.

Alicja Szemplińska na pierwszej próbie w Wiedniu. Tak wygląda polska ekipa

Próba polskiej delegacji ruszyła koło godziny 16:00. Na początku, jak w przypadku każdego reprezentanta, sprawdzono nagłośnienie. Następnie Alicja Szemplińska i jej tancerze mieli określony czas na kilkukrotne przećwiczenie całego występu na scenie, co pozwoli na ewentualne modyfikacje. Według relacji na oficjalnym blogu Eurowizji na platformie „Reddit”, ubiór wokalistki był zbliżony do tego z krajowych preselekcji, co jest jedynym wspólnym mianownikiem obu występów. Warto jednak pamiętać o wcześniejszych zapowiedziach artystki dotyczących zmiany stylizacji – obecna kreacja mogła być jedynie wersją próbną. Z kolei tancerze wystrojeni byli w stroje pasujące do nastroju piosenki „Pray”. Oficjalny profil Eurowizji opisuje je jako „lśniące białe koszule wpuszczone w czarne spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami”. Uwagę zwraca wielki rekwizyt, którego wygląd nie jest jeszcze znany, ale z którym artystka i jej ekipa wchodzą w interakcje. Występ wyróżnia się też niezwykłą grą świateł, ciekawą pracą kamer oraz solowym wstępem wokalistki. Za przygotowanie tego widowiska odpowiada reżyser Kamil Staszczyszyn, który w wywiadzie dla Eska.pl uchylił rąbka tajemnicy na temat polskiego pokazu.

W poniedziałek, 4 maja, zostaną udostępnione oficjalne fotografie z polskiej próby. Organizatorzy zaprezentują później też krótki urywek występu, identyczny z tym, co zobaczą widzowie przed telewizorami. Decyzję o tym, które zdjęcie i fragment zostaną opublikowane, podejmuje indywidualnie każda narodowa delegacja.

Eurowizja 2026: kiedy Polska? Z kim konkurujemy?

Wtorek, 12 maja – to dzień, w którym Alicja Szemplińska wystąpi w drugiej części pierwszego półfinału. Polska artystka otrzymała czternasty numer startowy. Aby zakwalifikować się do Wielkiego Finału, musi zdobyć więcej punktów niż przynajmniej pięciu innych uczestników. Przypomnijmy, że podczas Eurowizji 2026, podobnie jak wcześniej, w 50% o ostatecznym wyniku półfinałowym zadecydują głosy profesjonalnego jury. Gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji jest Wiedeń, a konkretnie Wiener Stadthalle. Austriacka stolica zyskała ten przywilej dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu JJ-a z piosenką „Wasted Love”.

W tej samej grupie półfinałowej, co Polska, o awans powalczą również: Mołdawia, Szwecja, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Gruzja, Finlandia, Czarnogóra, Estonia, Izrael, Belgia, Litwa, San Marino i Serbia.

