Pola Wiśniewska wyprowadziła się od męża. Pokazała stos kartonów i zdradziła, gdzie zamieszkała. "Poszło szybko"

Małgorzata Kowalska
2026-05-03 12:10

Majówka u Poli Wiśniewskiej wygląda inaczej niż u większości Polaków. Zamiast grilla i wyjazdów – kartony, przeprowadzka i nowy start. Żona Michała Wiśniewskiego poinformowała o nowym, życiowym etapie. Zdradziła, że miała bardzo dużo szczęścia i błyskawicznie udało jej się znaleźć nowe lokum.

W marcu Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą – swoją piątą żoną. Pozew o rozwód trafił już do sądu, jednak przez jakiś czas byli partnerzy wciąż mieszkali pod jednym dachem. Teraz to się zmieniło. Pola spakowała kartony i wyprowadziła się z dziećmi. 

W majówkę zamiast odpoczywać, rozpakowuje kartony w nowym miejscu. Na swoim Instagramie napisała krótko i bez owijania w bawełnę.

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać

- napisała Pola Wiśniewska na Instagramie.

Sąsiedzi pomogli Poli Wiśniewskiej w przeprowadzce

Przeprowadzka z dziećmi to nie lada wyzwanie - szczególnie gdy robi się to w pojedynkę i na dodatek w środku długiego weekendu. Pola Wiśniewska przyznała jednak, że nie była sama. Przy kartonach stanęli zarówno starzy znajomi z okolicy, jak i zupełnie nowi sąsiedzi. Dla kogoś, kto zaczyna życie od nowa w nowym miejscu, takie wsparcie znaczy podwójnie dużo.

Okazało się, że mogę liczyć na wsparcie starych i nowych sąsiadów. Bez nich nie dałabym rady. Jestem ogromnie wdzięczna

- informowała w mediach społecznościowych.

Wygląda na to, że nowe gniazdko trafiło się w dobrym miejscu - z ludźmi, na których można liczyć. A to, jak wiadomo, przy nowym początku jest bezcenne.

Pola Wiśniewska zdradziła, gdzie zamieszkała. To szeregówka

Wiśniewska zdradziła też, jak znalazła nowe lokum. Okazuje się, że nie szukała długo - trafiła od razu.

Miałam bardzo dużo szczęścia. To jedyny dom (szeregówka), który oglądałam i jedyny, którym byłam zainteresowana ze względu na metraż i rozmieszczenie pomieszczeń, więc tak, poszło szybko

- przyznała Pola Wiśniewska.

Póki co w mediach społecznościowych pokazała jedynie fragmenty nowego domu. Widać tam m.in. piękne, drewniane schody czy stylowe dodatki. 

