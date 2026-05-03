Pola Wiśniewska wyprowadziła się od męża. Pokazała stos kartonów i zdradziła, gdzie zamieszkała. "Poszło szybko"

W marcu Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą – swoją piątą żoną. Pozew o rozwód trafił już do sądu, jednak przez jakiś czas byli partnerzy wciąż mieszkali pod jednym dachem. Teraz to się zmieniło. Pola spakowała kartony i wyprowadziła się z dziećmi.

W majówkę zamiast odpoczywać, rozpakowuje kartony w nowym miejscu. Na swoim Instagramie napisała krótko i bez owijania w bawełnę.

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać

- napisała Pola Wiśniewska na Instagramie.

Zobacz także: Pola Wiśniewska wbija szpilę Michałowi! Wystarczył jeden screen i wszystko jasne

Sąsiedzi pomogli Poli Wiśniewskiej w przeprowadzce

Przeprowadzka z dziećmi to nie lada wyzwanie - szczególnie gdy robi się to w pojedynkę i na dodatek w środku długiego weekendu. Pola Wiśniewska przyznała jednak, że nie była sama. Przy kartonach stanęli zarówno starzy znajomi z okolicy, jak i zupełnie nowi sąsiedzi. Dla kogoś, kto zaczyna życie od nowa w nowym miejscu, takie wsparcie znaczy podwójnie dużo.

Okazało się, że mogę liczyć na wsparcie starych i nowych sąsiadów. Bez nich nie dałabym rady. Jestem ogromnie wdzięczna

- informowała w mediach społecznościowych.

Wygląda na to, że nowe gniazdko trafiło się w dobrym miejscu - z ludźmi, na których można liczyć. A to, jak wiadomo, przy nowym początku jest bezcenne.

Polecamy: Wszystkie rozwody Michała Wiśniewskiego. To on porzucał?! Mocne zarzuty byłych żon!

Pola Wiśniewska zdradziła, gdzie zamieszkała. To szeregówka

Wiśniewska zdradziła też, jak znalazła nowe lokum. Okazuje się, że nie szukała długo - trafiła od razu.

Miałam bardzo dużo szczęścia. To jedyny dom (szeregówka), który oglądałam i jedyny, którym byłam zainteresowana ze względu na metraż i rozmieszczenie pomieszczeń, więc tak, poszło szybko

- przyznała Pola Wiśniewska.

Póki co w mediach społecznościowych pokazała jedynie fragmenty nowego domu. Widać tam m.in. piękne, drewniane schody czy stylowe dodatki.

Zobacz w naszej galerii pierwsze zdjęcia z nowego domu Poli Wiśniewskiej!

27

Mandaryna o relacji z Wiśniewskim. Wreszcie się przyjaźnią?