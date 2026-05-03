To najpotężniejsze imię żeńskie w języku polskim. Oznacza łaskę i nosi je ponad milion Polek. Mało, kto wie o nim to

To najpotężniejsze imię żeńskie w języku polskim. Oznacza wyjątkową kobietę

Wybór imienia to dla przyszłych rodziców jedna z ważniejszych spraw. W Polsce imię nadaje się najczęściej po starszym członku rodziny, ulubionym artyście rodziców lub według obecnie panującej mody. Od kilku lat można zauważyć znaczący trend wskazujący powrót tradycyjnych imion. Według danych GUS za pierwszą połowę 2025 roku najpopularniejszymi imionami w naszym kraju była Zofia oraz Nikodem. To jednak inne imię uchodzi na najpotężniejsze oraz najpopularniejsze w skali całej historii języka polskiego.

Tym imieniem jest Anna. W Polsce imię Anna historycznie jest najpopularniejsze. Zajmuje ono pierwsze miejsce wśród największej liczby osób noszących jedno imię. Według danych imię to nosi 1 068 330 kobiet w Polsce, co stanowi 5,49 proc. żeńskiej populacji kraju. Imię Anna to jedno z najbardziej powszechnym i znanych imion na całym świecie. Ma ono swoje odpowiedniki w języku francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, a nawet w koreańskim i japońskim. Siła jego brzmienia oraz znaczenia leży w prostocie. Jest to imię dźwięczne oraz rytmiczne. W Polsce ma ono wielką tradycję i nadawane jest przeszło od 800 lat. Pierwsze dokumenty zawierające imię Anna datuje się na rok 1229. Prze setki lat imię to nosiły wybitne kobiety w historii Polski. Warto wymienić między innymi królową Annę Jagiellonkę, czy Annę Marię Wazównę, córkę króla Zygmunta III Wazę.

Anna ma też imponującą liczbę zdrobnień i wariantów, takich jak Ania, Anka, Anusia czy Hania, choć ta ostatnia funkcjonuje już dziś jako osobne imię. Co ciekawe, w wielu kulturach Anna uchodzi za imię „królewskie” – nosiły je królowe Anglii, Francji czy Rosji, co dodatkowo podkreśla jego prestiż.

Z imieniem Anna wiąże się również jedno z najbardziej znanych świąt w Polsce, czyli imieniny obchodzone 26 lipca, w dzień św. Anny – dla wielu osób ważniejsze niż urodziny. W tradycji ludowej funkcjonowało nawet powiedzenie, że „święta Anna zimne wieczory przygania”, co pokazuje, jak mocno to imię zakorzeniło się w kulturze.

Na koniec ciekawostka językowa: Anna jest palindromem, czyli słowem czytanym tak samo od lewej do prawej i odwrotnie, co czyni je jednym z nielicznych imion o takiej symetrii.

