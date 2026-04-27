To imię oznacza "jaśniejącą". Rodzice coraz chętniej wybierają je dla córek

2026-04-27 9:24

Wybór odpowiedniego imienia dla dziecka to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed młodymi rodzicami. W końcu towarzyszy ono człowiekowi przeważnie do końca życia. Współcześnie rodzice zwracają uwagę nie tylko na jego brzmienie, ale także co dokładnie oznacza. Zauważalny jest rosnący trend nadawania dziewczynkom pewnego imienia, które symbolizuje osobę "jaśniejącą".

To imię oznacza jaśniejącą. Wielu kojarzy się głównie ze szkolną lekturą

Autor: v.ivash/ Freepik.com
Popularność imienia Klara w Polsce

Nadanie imienia noworodkowi to kluczowy krok w życiu rodziców, a imię Klara cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Kryje on w sobie interesującą przeszłość oraz głębokie znaczenie. To imię wywodzące się z łaciny tłumaczy się jako "jasną" lub "jaśniejącą" i jest doskonale rozpoznawalne na całym Starym Kontynencie. Warto przyjrzeć się bliżej temu nieskomplikowanemu, lecz zachwycającemu imieniu oraz cechom charakteru przypisywanym jego posiadaczkom.

Imię Klara – jakie jest jego pochodzenie i co oznacza?

Korzenie imienia Klara sięgają daleko w przeszłość, aż do czasów starożytności. Jego źródłem jest łaciński wyraz clarus, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "jasny", "jaśniejący", "sławny" bądź "znakomity". Już sama jego melodia przywodzi na myśl coś radosnego, zwiewnego i lśniącego. W Europie imię to zyskało rozgłos głównie za sprawą żyjącej w XIII wieku świętej Klary z Asyżu – założycielki zgromadzenia klarysek i zaufanej współpracowniczki św. Franciszka. To właśnie dzięki niej Klara stała się powszechna, zwłaszcza w państwach o chrześcijańskich korzeniach. Znaczenie tego imienia niesie ze sobą silną symbolikę. Kobiety o tym imieniu często utożsamia się z bystrym umysłem, otwartością, łagodnością oraz duchową równowagą. W dziełach kultury i literatury Klara to zazwyczaj postać o dużej wrażliwości, a przy tym odważna i pewna siebie. Dla wielu osób imię to nieodłącznie wiąże się z Klarą Raptusiewiczówną – bohaterką znanej komedii "Zemsta" autorstwa Aleksandra Fredry.

Ilu Polaków nosi imię Klara? Najnowsze dane

Klara to imię o przepięknym przekazie i bogatych tradycjach. Jego klasyczny wdzięk, prostota i uniwersalność sprawiają, że od stuleci przyciąga uwagę rodziców poszukujących idealnego miana dla dziecka. Przez długi czas w Polsce imię to nie królowało w rankingach, jednak w minionych latach jego popularność znacząco wzrosła. Rodzice coraz chętniej obdarzają nim swoje córeczki, ceniąc jego tradycyjny sznyt, łatwość wymowy i międzynarodowy charakter. Klara brzmi równie dobrze w języku polskim, co w wielu obcych mocarstwach, co dodatkowo podnosi jej uniwersalność. Na to imię zdecydowali się również Anna i Robert Lewandowscy, nadając je swojej pierworodnej córce. Ze świeżych informacji pochodzących z bazy PESEL wynika, że w naszym kraju żyją aktualnie 32 842 panie, dla których Klara to pierwsze imię. Taki wynik daje mu 121. miejsce na liście najchętniej nadawanych imion żeńskich nad Wisłą. W 2025 roku nazwano tak 2352 nowo narodzone dziewczynki. Największy boom na to imię w trwającej dekadzie miał jednak miejsce w 2020 roku, kiedy to otrzymało je aż 2751 dzieci.

Galeria zdjęć 11
Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu
Pytanie 1 z 15
Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIĘ
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI
IMIĘ DLA DZIECKA