To imię oznacza "jaśniejącą". Rodzice coraz chętniej wybierają je dla córek

To żeńskie imię o łacińskim pochodzeniu jest proste i uniwersalne.

W ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością.

Sprawdź, co dokładnie znaczy, i jakie cechy przypisuje się kobietom, które je noszą.

Popularność imienia Klara w Polsce

Nadanie imienia noworodkowi to kluczowy krok w życiu rodziców, a imię Klara cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Kryje on w sobie interesującą przeszłość oraz głębokie znaczenie. To imię wywodzące się z łaciny tłumaczy się jako "jasną" lub "jaśniejącą" i jest doskonale rozpoznawalne na całym Starym Kontynencie. Warto przyjrzeć się bliżej temu nieskomplikowanemu, lecz zachwycającemu imieniu oraz cechom charakteru przypisywanym jego posiadaczkom.

Imię Klara – jakie jest jego pochodzenie i co oznacza?

Korzenie imienia Klara sięgają daleko w przeszłość, aż do czasów starożytności. Jego źródłem jest łaciński wyraz clarus, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "jasny", "jaśniejący", "sławny" bądź "znakomity". Już sama jego melodia przywodzi na myśl coś radosnego, zwiewnego i lśniącego. W Europie imię to zyskało rozgłos głównie za sprawą żyjącej w XIII wieku świętej Klary z Asyżu – założycielki zgromadzenia klarysek i zaufanej współpracowniczki św. Franciszka. To właśnie dzięki niej Klara stała się powszechna, zwłaszcza w państwach o chrześcijańskich korzeniach. Znaczenie tego imienia niesie ze sobą silną symbolikę. Kobiety o tym imieniu często utożsamia się z bystrym umysłem, otwartością, łagodnością oraz duchową równowagą. W dziełach kultury i literatury Klara to zazwyczaj postać o dużej wrażliwości, a przy tym odważna i pewna siebie. Dla wielu osób imię to nieodłącznie wiąże się z Klarą Raptusiewiczówną – bohaterką znanej komedii "Zemsta" autorstwa Aleksandra Fredry.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Ilu Polaków nosi imię Klara? Najnowsze dane

Klara to imię o przepięknym przekazie i bogatych tradycjach. Jego klasyczny wdzięk, prostota i uniwersalność sprawiają, że od stuleci przyciąga uwagę rodziców poszukujących idealnego miana dla dziecka. Przez długi czas w Polsce imię to nie królowało w rankingach, jednak w minionych latach jego popularność znacząco wzrosła. Rodzice coraz chętniej obdarzają nim swoje córeczki, ceniąc jego tradycyjny sznyt, łatwość wymowy i międzynarodowy charakter. Klara brzmi równie dobrze w języku polskim, co w wielu obcych mocarstwach, co dodatkowo podnosi jej uniwersalność. Na to imię zdecydowali się również Anna i Robert Lewandowscy, nadając je swojej pierworodnej córce. Ze świeżych informacji pochodzących z bazy PESEL wynika, że w naszym kraju żyją aktualnie 32 842 panie, dla których Klara to pierwsze imię. Taki wynik daje mu 121. miejsce na liście najchętniej nadawanych imion żeńskich nad Wisłą. W 2025 roku nazwano tak 2352 nowo narodzone dziewczynki. Największy boom na to imię w trwającej dekadzie miał jednak miejsce w 2020 roku, kiedy to otrzymało je aż 2751 dzieci.

