Awantura po wizycie Karola Nawrockiego na turnieju! "Wstyd"

Bartosz Olszewski likp
2026-04-27 8:21

Karol Nawrocki regularnie odwiedza sportowe areny. Najczęściej bywa na meczach piłki nożnej. W niedzielę, 26 kwietnia, niespodziewanie pojawił się na turnieju finałowym... III ligi koszykówki mężczyzn. Relację z tego wydarzenia zamieścił w sieci dziennikarz TV Republika Michał Rachoń. Od razu wybuchła wielka awantura!

Karol Nawrocki

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki 26 kwietnia pojawił się na turnieju finałowym III ligi koszykówki mężczyzn w Warszawie.
  • Towarzyszył mu dziennikarz TV Republika Michał Rachoń, który jest również zawodnikiem PKS Basket, uczestniczącego w turnieju.
  • Obecność prezydenta wywołała burzliwą dyskusję w internecie, z podziałem na zwolenników chwalących jego aktywność i krytyków zarzucających zaniedbywanie obowiązków.

Karol Nawrocki na wydarzeniach sportowych

Karol Nawrocki po raz kolejny pokazał, że na trybunach i wśród sportowców czuje się jak ryba w wodzie. Prezydent już po tym, gdy został głową państwa, wielokrotnie dopingował piłkarską reprezentację Polski (m.in. był na półfinale baraży o mundial z Albanią). Zdarzyło mu się także być na meczu polskich koszykarzy z Łotwą, gdzie nawet wparował do szatni i krzyczał: kto wygrał mecz?". Z kolei w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki przyjmował naszą ekipę olimpijską, z trzykrotnym medalistą Igrzysk 2026 Kacprem Tomasiakiem na czele. Ostatnio natomiast wielkie emocje wywołał wspólny trening głowy państwa z Mariuszem Pudzianowskim, podczas którego prezydent wycisnął na ławce aż 150 kilogramów! Tym razem Karol Nawrocki pojawił się na turnieju finałowym III ligi koszykówki mężczyzn w Warszawie, gdzie towarzyszył mu kontrowersyjny dziennikarz - Michał Rachoń, który przy okazji jest zawodnikiem biorącego udział w rywalizacji PKS Basket. Niespodziewanie zrobiła się awantura! 

Galeria: Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania

Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania
Galeria zdjęć 18

Karol Nawrocki na turnieju koszykówki. Jest awantura! "Wstyd" vs. "Czad"

Michał Rachoń zamieścił krótką relację filmową z wydarzenia na swoim profilu w platformie X i dodał krótki tekst.

Finał 3Ligi @PZKosz. Prezydent RP Karol Nawrocki przywitał się z wszystkimi zawodnikami grającymi w turnieju, w tym z koszykarzami PKS Basket Warszawa

- napisał dziennikarz TV Republika. Pod postem błyskawicznie wybuchła wielka awantura. Jedni chwalili Karola Nawrockiego, drudzy - nie szczędzili mu ostrej krytyki. Niektórzy w bardzo mocnych słowach. 

Panie Prezydencie, podziwiam Pana aktywność, pracowitość zaangażowanie, odpowiedzialność. Myślę że ta niesamowita energia to zasługa codziennych wyczynów sportowych; Czad

- pisali ci, którym obecność głowy państwa na turnieju się podobała. 

Wstyd; Trzecioligowy prezydent; Meczyki, siłownia, kebaby, pizze, a obowiązki prezydenckie czekają; Żałosne

- komentowali przeciwnicy Karola Nawrockiego. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MICHAŁ RACHOŃ