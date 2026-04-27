Awantura po wizycie Karola Nawrockiego na turnieju! "Wstyd"

Prezydent Karol Nawrocki 26 kwietnia pojawił się na turnieju finałowym III ligi koszykówki mężczyzn w Warszawie.

Towarzyszył mu dziennikarz TV Republika Michał Rachoń, który jest również zawodnikiem PKS Basket, uczestniczącego w turnieju.

Obecność prezydenta wywołała burzliwą dyskusję w internecie, z podziałem na zwolenników chwalących jego aktywność i krytyków zarzucających zaniedbywanie obowiązków.

Karol Nawrocki na wydarzeniach sportowych

Karol Nawrocki po raz kolejny pokazał, że na trybunach i wśród sportowców czuje się jak ryba w wodzie. Prezydent już po tym, gdy został głową państwa, wielokrotnie dopingował piłkarską reprezentację Polski (m.in. był na półfinale baraży o mundial z Albanią). Zdarzyło mu się także być na meczu polskich koszykarzy z Łotwą, gdzie nawet wparował do szatni i krzyczał: kto wygrał mecz?". Z kolei w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki przyjmował naszą ekipę olimpijską, z trzykrotnym medalistą Igrzysk 2026 Kacprem Tomasiakiem na czele. Ostatnio natomiast wielkie emocje wywołał wspólny trening głowy państwa z Mariuszem Pudzianowskim, podczas którego prezydent wycisnął na ławce aż 150 kilogramów! Tym razem Karol Nawrocki pojawił się na turnieju finałowym III ligi koszykówki mężczyzn w Warszawie, gdzie towarzyszył mu kontrowersyjny dziennikarz - Michał Rachoń, który przy okazji jest zawodnikiem biorącego udział w rywalizacji PKS Basket. Niespodziewanie zrobiła się awantura!

Karol Nawrocki na turnieju koszykówki. Jest awantura! "Wstyd" vs. "Czad"

Michał Rachoń zamieścił krótką relację filmową z wydarzenia na swoim profilu w platformie X i dodał krótki tekst.

Finał 3Ligi @PZKosz. Prezydent RP Karol Nawrocki przywitał się z wszystkimi zawodnikami grającymi w turnieju, w tym z koszykarzami PKS Basket Warszawa

- napisał dziennikarz TV Republika. Pod postem błyskawicznie wybuchła wielka awantura. Jedni chwalili Karola Nawrockiego, drudzy - nie szczędzili mu ostrej krytyki. Niektórzy w bardzo mocnych słowach.

Panie Prezydencie, podziwiam Pana aktywność, pracowitość zaangażowanie, odpowiedzialność. Myślę że ta niesamowita energia to zasługa codziennych wyczynów sportowych; Czad

- pisali ci, którym obecność głowy państwa na turnieju się podobała.

Wstyd; Trzecioligowy prezydent; Meczyki, siłownia, kebaby, pizze, a obowiązki prezydenckie czekają; Żałosne

- komentowali przeciwnicy Karola Nawrockiego.

