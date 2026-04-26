Iga Świątek przekazała fortunę na walkę z rakiem! A to nie wszystko!

Michał Chojecki
2026-04-26 14:55

Miało być 500 tysięcy złotych, a jest już ponad 100 milionów! Spontaniczna zbiórka na leczenie dzieci z nowotworami zainicjowana przez youtubera o pseudonimie Łatwogang zapisze się w historii. Przyłączyła się do niej również Iga Świątek, która przekazała na akcję fortunę. A to nie wszystko!

Cała Polska żyje niezwykłą akcją, którą zainicjował Patryk Garkowski, czyli youtuber Łatwogang. Od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami. Gwiazdy golą głowy w ramach solidarności z pacjentami. A uzbierana kwota rośnie w imponującym tempie.

Iga Świątek daje 100 tysięcy złotych i bilety na Wimbledon

Do akcji "Cancer Fighters" przyłączyła się również Iga Świątek, która niestety z powodu choroby zakończyła już występ w turnieju WTA w Madrycie. Na nagranym wideo była liderka rankingu tenisistek zdradziła, że przekazuje na zbiórkę aż 100 tysięcy złotych. A to nie wszystko!

Cześć, tu Iga. To, co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to, jak ogromny wpływ możemy mieć, gdy robimy rzeczy razem. Chciałabym też wesprzeć akcję łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters, bo ogromnie podziwiam wszystkich moich fighterów i fighterki - powiedziała Iga Świątek na opublikowanym na Instagramie wideo. Jesteście naprawdę prawdziwą inspiracją. Chciałabym wesprzeć akcję, przekazując 100 tysięcy złotych i dwa bilety na mój mecz na Wimbledonie, więc ogromnie zapraszam. Chciałabym spotkać się z podopiecznymi fundacji, prawdopodobnie online, bo jestem teraz do czerwca na wyjazdach, i przekazać ogólnie po prostu podziękowanie za to, jak inspirujecie ludzi, bo to Wy toczycie prawdziwe walki i prawdziwe mecze, więc naprawdę trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że jak nie więcej osób wesprze akcję i fundację, bo naprawdę to, co robicie, jest niesamowite - dodała Iga.

9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy

Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer "Łatwogang" podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W momencie pojawienia się Semirunnija licznik zbiórki przekroczył już 97 milionów złotych, a celem jest 100 milionów. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

