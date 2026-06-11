Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Nieoficjalnie: znaleziono co najmniej 13 płodów!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mateusz Chłystun
Mateusz Chłystun
Mariusz Syta
2026-06-11 21:11

Trwa duża akcja policji i prokuratury w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia ESKA, podczas prac ziemnych na terenie powstającego osiedla domów jednorodzinnych natrafiono na ludzkie szczątki. Według wstępnych ustaleń może chodzić o co najmniej 13 płodów. Na miejscu od wielu godzin pracują policjanci, technicy kryminalistyki oraz prokurator.

43-letnia kobieta nie żyje. Policja zatrzymała jej syna. Tragedia w Tczewie
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano (11 czerwca) podczas prac prowadzonych na jednej z działek w Lutoryżu. Jak ustaliło Radio ESKA, operator koparki podczas robót ziemnych odsłonił pierwsze szczątki. Na miejsce natychmiast wezwano służby.

Po przyjeździe policjantów i techników kryminalistyki prace prowadzono ze szczególną ostrożnością. W trakcie dalszych czynności natrafiono na kolejne szczątki.

Polecany artykuł:

Paulina ukryła płód w zamrażarce! Ważą się losy dzieci 33-latki

Według nieoficjalnych informacji reportera Radia ESKA znaleziono co najmniej 13 płodów. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez śledczych. W związku z odkryciem na miejsce skierowano kilkudziesięciu policjantów, techników kryminalistyki oraz prokuratora nadzorującego czynności. Teren został zabezpieczony i odgrodzony policyjną taśmą.

Jak ustalono, działka, na której dokonano odkrycia, została niedawno kupiona przez nowych właścicieli. Obecnie powstaje tam osiedle domów jednorodzinnych.

Rzeszowska policja nie przekazuje na razie szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma zostać opublikowany w piątek około południa.

Śledczy będą ustalać okoliczności, w jakich szczątki znalazły się na terenie działki oraz jak długo mogły znajdować się w ziemi.

Do tematu będziemy wracać!

Tragedia w domu policjantki z Ropczyc. W łazience znaleziono zwłoki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki