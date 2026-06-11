Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Nieoficjalnie: znaleziono co najmniej 13 płodów!

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano (11 czerwca) podczas prac prowadzonych na jednej z działek w Lutoryżu. Jak ustaliło Radio ESKA, operator koparki podczas robót ziemnych odsłonił pierwsze szczątki. Na miejsce natychmiast wezwano służby.

Po przyjeździe policjantów i techników kryminalistyki prace prowadzono ze szczególną ostrożnością. W trakcie dalszych czynności natrafiono na kolejne szczątki.

Według nieoficjalnych informacji reportera Radia ESKA znaleziono co najmniej 13 płodów. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez śledczych. W związku z odkryciem na miejsce skierowano kilkudziesięciu policjantów, techników kryminalistyki oraz prokuratora nadzorującego czynności. Teren został zabezpieczony i odgrodzony policyjną taśmą.

Jak ustalono, działka, na której dokonano odkrycia, została niedawno kupiona przez nowych właścicieli. Obecnie powstaje tam osiedle domów jednorodzinnych.

Rzeszowska policja nie przekazuje na razie szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma zostać opublikowany w piątek około południa.

Śledczy będą ustalać okoliczności, w jakich szczątki znalazły się na terenie działki oraz jak długo mogły znajdować się w ziemi.

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