Polka zaginęła w Holandii! Gdzie jest Karolina Gliniany?

Polka zaginęła w Holandii. Trwają poszukiwania 29-letniej Karoliny Gliniany

Trwają poszukiwania 29-letniej Karoliny Gliniany, mieszkanki Jarosławia. Kobieta od kilku miesięcy przebywała w Holandii, w mieście Utrecht. Od ponad tygodnia nie daje jednak znaku życia. Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Jak poinformowali funkcjonariusze, ostatni kontakt z rodziną Karolina miała 15 lipca 2026 roku. Od tego czasu nie odezwała się do swoich bliskich, a jej obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. – Od tamtej pory nie odezwała się do swoich bliskich, a jej aktualne miejsce pobytu nie jest znane. Policjanci prowadzą działania zmierzające do ustalenia miejsca, w którym przebywa kobieta – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu. W związku z prowadzonymi poszukiwaniami policja opublikowała zdjęcie oraz rysopis zaginionej.

Niewysoka blondynka z tatuażami. Czy widziałeś w Holandii zaginioną Karolinę?

Karolina Gliniany ma 160 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma niebieskie oczy oraz długie blond włosy. Znakiem szczególnym są tatuaże. Nad lewą piersią ma wytatuowany napis „ZUZANNA” wraz z datą urodzenia. Na prawej dłoni ma natomiast wytatuowane kropki. Na razie nie wiadomo, co stało się z 29-latką ani w jakich okolicznościach kontakt z nią się urwał. Policjanci nie przekazują również informacji, czy jej zaginięcie może mieć związek z przestępstwem. Obecnie najważniejsze jest ustalenie, gdzie przebywa kobieta i czy jest bezpieczna.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o Karolinie Gliniany lub wiedzą, gdzie może się znajdować, o pilny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10. Zgłoszenia można również kierować do najbliższej jednostki policji lub dzwonić pod numer alarmowy 112.

Policja podkreśla, że nawet z pozoru drobna informacja może okazać się ważna i pomóc w odnalezieniu zaginionej 29-latki. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności mające ustalić jej miejsce pobytu i wyjaśnić, dlaczego od 15 lipca nie kontaktowała się z rodziną.

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🔴🔴🔴 Policja poszukuje Karoliny Glinianej z Jarosławia👇 Szczegóły - link w komentarzuWięcej: https://t.co/2QOQXgTKvc#podkarpacie— podkarpacie112.pl (@Podkarpacie112) July 24, 2026

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