Program lojalnościowy InPost – możesz dzięki niemu zyskać?

InPost
2026-07-03 0:24 Materiał sponsorowany

Program lojalnościowy dostępny w aplikacji InPost Mobile nagradza użytkowników za regularną aktywność związaną z korzystaniem z usług InPost. Za realizację wyzwań zdobywasz InCoiny, które wymieniasz na nagrody z katalogu – zniżki, vouchery, bilety na wydarzenia i wiele innych. Sprawdź, co możesz dzięki niemu zyskać!

Kobieta z psem przy maszynie Paczkomat korzysta z aplikacji. O programie InPost przeczytasz na SE.
Autor: InPost/ Materiały prasowe

Korzystasz na co dzień z usług InPost? Sprawdź program lojalnościowy

Jeśli odbierasz paczki z maszyny Paczkomat, nadajesz przesyłki krajowe lub międzynarodowe, zdarza Ci się przedłużyć termin odbioru paczki z maszyny Paczkomat lub realizujesz zamówienia z InPost Pay – program jest właśnie dla Ciebie.

Uczestnictwo nie wymaga osobnej rejestracji. Wystarczy konto w aplikacji InPost Mobile – po zalogowaniu, zaakceptowaniu regulaminu, przejdź do zakładki Nagrody, gdzie znajdziesz katalog nagród oraz dostępne wyzwania.

Jak działa zbieranie InCoinów?

Mechanizm programu jest prosty: realizujesz wyzwania dostępne w zakładce Nagrody, a po wykonaniu ich InCoiny naliczają się automatycznie na Twoim koncie – bez żadnych dodatkowych kroków.

W programie znajdziesz dwa rodzaje wyzwań. Sekcja Zawsze w grze to stałe zadania powiązane z korzystaniem z usług InPost – między innymi odbiór paczki z maszyny Paczkomat, nadanie przesyłki, przekierowanie paczki kurierskiej do maszyny Paczkomat, przedłużenie czasu odbioru czy realizacja zamówienia z InPost Pay. Za zrealizowane wyzwanie otrzymujesz z góry określoną liczbę InCoinów.

Sekcja Szybka akcja to z kolei wyzwania czasowe, które pojawiają się okresowo i mogą się różnić w zależności od użytkownika aplikacji – to dobra okazja na szybkie zdobycie dodatkowych punktów, szczególnie gdy do wybranej nagrody brakuje Ci już niewiele.

Limit każdego wyzwania sprawdzisz bezpośrednio w aplikacji. Warto też wiedzieć, że InCoiny InPost mają określony okres ważności – szczegóły opisuje regulamin programu dostępny w aplikacji InPost Mobile. Żeby nie przegapić wyzwań z sekcji Szybka akcja, włącz powiadomienia w aplikacji i regularnie zaglądaj do zakładki Nagrody!

InPost
Autor: InPost/ Materiały prasowe

Na co możesz wymienić InCoiny?

Katalog nagród w programie lojalnościowym InPost to najciekawsza część. Propozycje nagród są zróżnicowane i podzielone na kategorie, dzięki czemu każdy znajdzie coś odpowiadającego jego zainteresowaniom i potrzebom. W katalogu dostępne są nagrody z kategorii takich jak rozrywka i hobby, podróże, zakupy i jedzenie, moda, elektronika, uroda i zdrowie, sport oraz dom.

Wśród dostępnych nagród znajdziesz zniżki i vouchery do popularnych sklepów, rabaty na usługi InPost – na nadawanie czy przedłużanie czasu odbioru paczek, vouchery na serwisy subskrypcyjne, oferty limitowane czasowo np. bilety na koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

Katalog jest regularnie aktualizowany i często pojawiają się w nim nowe propozycje nagród – warto regularnie zaglądać do sekcji Poznaj nagrody w zakładce Nagrody, żeby być na bieżąco z tym, co aktualnie jest dostępne. Wymiana jest prosta: wybierasz nagrodę i jeśli masz wystarczającą liczbę InCoinów, klikasz Wymieniam.

Aplikacja InPost Mobile – program lojalnościowy i wiele więcej

Program lojalnościowy to tylko jedna z wielu zalet aplikacji InPost Mobile. Apka oferuje szereg praktycznych funkcji, które ułatwiają codzienne korzystanie z usług InPost. Dzięki niej możesz zdalnie otworzyć skrytkę maszyny Paczkomat bez użycia kodu, czy przedłużyć termin odbioru paczki. W aplikacji śledzisz też statusy wszystkich swoich przesyłek w jednym miejscu, nadajesz paczki bez etykiety oraz udostępniasz paczkę z apki do apki bliskiej osobie korzystającej z InPost Mobile.

Zajrzyj do zakładki Nagrody w aplikacji InPost Mobile, sprawdź dostępne wyzwania w sekcji Zawsze w grze i Szybka akcja – i zacznij zbierać InCoiny już przy kolejnej paczce. 

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