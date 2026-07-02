Mężczyzna oblał 39-latkę łatwopalną cieczą i podpalił. Horror w Opolu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-02 22:26

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek (2 lipca) w jednym z mieszkań przy alei Przyjaźni w Opolu. Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona przez mężczyznę, który następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Radiowóz policyjny na sygnale w nocy. O dramatycznych wydarzeniach i podpaleniu kobiety w Opolu przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", według wstępnych ustaleń policji to sama poszkodowana zdołała powiadomić służby. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną i policję. Kobieta została przewieziona do szpitala.

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W związku z pożarem z budynku ewakuowano około 20 mieszkańców. Jak podaje Nowa Trybuna Opolska, około godzinę po zgłoszeniu policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę. On również trafił do szpitala, ponieważ odniósł obrażenia i pozostaje pod nadzorem funkcjonariuszy. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

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