Mężczyzna oblał 39-latkę łatwopalną cieczą i podpalił. Horror w Opolu

Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", według wstępnych ustaleń policji to sama poszkodowana zdołała powiadomić służby. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną i policję. Kobieta została przewieziona do szpitala.

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W związku z pożarem z budynku ewakuowano około 20 mieszkańców. Jak podaje Nowa Trybuna Opolska, około godzinę po zgłoszeniu policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę. On również trafił do szpitala, ponieważ odniósł obrażenia i pozostaje pod nadzorem funkcjonariuszy. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.