Pogoda dla Opola na weekend 3-5 lipca

Weekend w Opolu rozpocznie się dosyć ciepło, ale pochmurnie, a zakończy odczuwalnym ochłodzeniem i deszczem. Prognozy na dni od 3 do 5 lipca wskazują na stopniowe pogorszenie aury. Najcieplej będzie w piątek, natomiast niedziela okaże się dniem z najniższą temperaturą i opadami.

Piątek, 3 lipca. Początek weekendu pod chmurami

Piątek w Opolu będzie najcieplejszym dniem weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać około 24 stopni Celsjusza, co stworzy warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 18 stopni. Niebo będzie jednak w większości pochmurne, a lokalnie mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr z prędkością dochodzącą do 6 m/s.

Sobota, 4 lipca. Chłodniejsza noc i dzień bez deszczu

W sobotę aura nieco się zmieni. Przede wszystkim będzie to dzień bez opadów, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na świeżym powietrzu. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, więc jest szansa na przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa i sięgnie maksymalnie 22 stopni. Znacznie chłodniejsza okaże się noc z soboty na niedzielę – termometry wskażą wtedy około 13 stopni. Wiatr utrzyma swoją siłę z poprzedniego dnia i powieje z prędkością około 6 m/s.

Niedziela, 5 lipca. Zmiana pogody i opady deszczu

Niedziela przyniesie w Opolu wyraźne pogorszenie pogody. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 21 stopni. Co ważniejsze, prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu, które mogą utrzymać się przez część dnia. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 5 m/s. Noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 15 stopni.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Pogoda w Opolu będzie miała kluczowe znaczenie przy planowaniu weekendu. Sobota, jako jedyny dzień bezdeszczowy i z szansą na słońce, wydaje się najlepszym momentem na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Piątek również sprzyja aktywnościom na zewnątrz, choć trzeba być gotowym na pochmurne niebo. Z kolei deszczowa niedziela może skłonić do wyboru propozycji pod dachem – wizyty w kinie, muzeum czy spędzenia czasu w jednej z lokalnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather