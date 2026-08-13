Pogoda dla Opola na długi weekend 14-16 sierpnia

Mieszkańcy Opola mogą liczyć na w pełni letnią pogodę w drugiej połowie sierpnia. Prognozy na najbliższe dni zapowiadają bardzo ciepłe i przede wszystkim suche warunki. Opady deszczu nie są przewidywane, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na świeżym powietrzu. Najważniejszym trendem na weekend będzie jednak systematyczny wzrost temperatury, który swoją kulminację osiągnie w niedzielę.

Piątek, 14 sierpnia: Słoneczny i ciepły początek

Weekend w Opolu rozpocznie się od bardzo przyjemnej aury. Piątek zapowiada się bezchmurnie, co zapewni dużą dawkę słońca przez cały dzień. Poranek będzie dość rześki, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą jednak wartości typowo letnie, dochodząc do 29°C. Powieje przy tym lekki wiatr z prędkością około 3 m/s, który nie powinien być uciążliwy.

Sobota, 15 sierpnia: Wyraźnie cieplej i wciąż bez chmur

Drugi dzień weekendu przyniesie zauważalny wzrost temperatury. Sobota w Opolu również upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, ale zrobi się już gorąco. Noc będzie znacznie cieplejsza od poprzedniej, bo słupki rtęci nie spadną poniżej 15°C. W najcieplejszym momencie dnia temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego średnia prędkość wyniesie około 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe.

Niedziela, 16 sierpnia: Kulminacja upału z niewielkimi zmianami na niebie

Niedziela okaże się najgorętszym dniem całego weekendu w Opolu. Temperatura maksymalna poszybuje aż do około 37 stopni Celsjusza, co oznacza prawdziwy upał. Również noc z soboty na niedzielę będzie tropikalna, z temperaturą minimalną w okolicach 20°C. Tego dnia pojawi się jednak pewna zmiana na niebie – prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Chmury nie przyniosą jednak deszczu. Wiatr ponownie nabierze na sile i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Tak słoneczna i gorąca pogoda stwarza idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Brak deszczu przez cały weekend zachęca do zaplanowania wycieczek, pikników czy długich spacerów, zwłaszcza w miejscach dających schronienie przed słońcem, takich jak parki. Piątek i sobota, z bezchmurnym niebem, to doskonały czas na aktywności wymagające słońca. W niedzielę, podczas największego upału, warto szukać ochłody nad wodą lub w cieniu, a umiarkowane zachmurzenie może przynieść chwilową ulgę od bezpośrednich promieni słonecznych.

Dane pogodowe: OpenWeather