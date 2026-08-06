Pogoda w Opolu: 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Opola w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę aury. Weekend, który rozpocznie się 7, a zakończy 9 sierpnia, przyniesie pogodową zmienność. Zacznie się od deszczowej niespodzianki, ale kolejne dni to już stabilizacja i coraz więcej słońca. Temperatura również nie pozostanie stała – będzie stopniowo rosła, a najwyższe wartości zobaczymy na termometrach w niedzielę, która zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień.

Deszczowy piątek na start

Początek weekendu w Opolu, przypadający na 7 sierpnia, upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Mimo że prognozy wskazują na generalnie pogodny charakter dnia i bezchmurne niebo, lokalnie mogą pojawić się opady. To będzie również najcieplejsza noc weekendu – temperatura minimalna utrzyma się na komfortowym poziomie około 18 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 27 stopni. Wiatr będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota z poprawą aury, ale chłodniejsza

W sobotę, 8 sierpnia, pogoda w Opolu zdecydowanie się poprawi, przynosząc wytchnienie od deszczu. Tego dnia nie należy spodziewać się już żadnych opadów, a niebo będzie bezchmurne, co stworzy świetne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Warto jednak zauważyć, że będzie to nieco chłodniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna sięgnie 26 stopni, ale to poranek i noc przyniosą największą zmianę. Wtedy słupki rtęci spadną do zaledwie 14 stopni. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość blisko 3 m/s.

Słoneczna i bardzo ciepła niedziela

Ostatni dzień weekendu, 9 sierpnia, zapowiada się w Opolu jako kulminacja dobrej pogody. Niedziela będzie nie tylko w pełni słoneczna i bezdeszczowa, ale także wyraźnie cieplejsza od poprzednich dni. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 29 stopni Celsjusza, co zdecydowanie czyni ten dzień najcieplejszym w całym weekendowym okresie. Na poprawę komfortu wpłynie również słabnący wiatr, którego prędkość spadnie do około 2 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie podobna do tej sobotniej, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Opolu daje różne możliwości na zaplanowanie wolnego czasu. Piątkowe, przelotne opady mogą sugerować wybór aktywności pod dachem lub takich, którym krótki deszcz nie przeszkodzi w realizacji planów. Z kolei sobota i niedziela to idealny moment na pełne wykorzystanie uroków miasta na świeżym powietrzu. Stabilna, słoneczna pogoda i rosnąca temperatura, zwłaszcza w niedzielę, będą doskonałą okazją do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy po prostu relaksu w miejskich terenach zielonych bez obaw o pogodowe niespodzianki.

Dane pogodowe: OpenWeather