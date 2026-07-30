Pogoda w Opolu: 31 lipca - 2 sierpnia

Ostatnie dni lipca i początek sierpnia w Opolu upłyną pod znakiem dynamicznej aury. Weekend rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur, jednak prognozy wskazują na szybkie nadejście chłodniejszego frontu z opadami deszczu. Największa zmiana pogody przypadnie na sobotę, a niedziela zaoferuje już bardziej stabilne warunki do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Gorący piątek na start

Piątek, 31 lipca, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Opolu. Termometry pokażą nawet do 36 stopni Celsjusza, co zapowiada prawdziwie letnią, upalną atmosferę. W nocy temperatura spadnie do około 24°C. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale opady deszczu, jeśli w ogóle wystąpią, będą symboliczne. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

W sobotę, 1 sierpnia, pogoda w Opolu ulegnie gwałtownej zmianie. Niebo niemal w całości pokryją chmury, z których spadnie deszcz. Suma opadów może wynieść około 4-5 mm. Wraz z deszczem nadejdzie wyraźne ochłodzenie – maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do około 31 stopni Celsjusza. Noc będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą na poziomie 19°C. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek.

Spokojniejsze zakończenie weekendu

Niedziela, 2 sierpnia, przyniesie poprawę pogody. Deszcz powinien ustąpić, a na niebie znów pojawi się więcej słońca, choć zachmurzenie okresami będzie umiarkowane. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w Opolu wyniesie około 28 stopni, a minimalna spadnie do 17°C. Wiatr może nieznacznie przybrać na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak zaplanować weekend w Opolu?

Taka prognoza wymaga elastyczności w planach. Upał w piątek sprzyja aktywnościom nad wodą lub szukaniu cienia w miejskich parkach. Deszczowa sobota to z kolei idealny moment, by nadrobić zaległości kulturalne – odwiedzić muzeum, galerię sztuki czy wybrać się do kina. Niedziela, już bez deszczu i z przyjemniejszą temperaturą, będzie doskonałą okazją na rodzinny spacer czy wycieczkę rowerową po okolicy.

Dane pogodowe: OpenWeather