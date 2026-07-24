Tragedia na A4. Kierowca zginął podczas wymiany koła

Dramatyczne sceny rozegrały się w późnowieczornych godzinach w środę, 15 lipca 2026 roku. Około godziny 22:00 na 250. kilometrze autostrady A4, na pasie w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła Gogolin, doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca ciężarówki musiał zatrzymać się na pasie awaryjnym z powodu awarii koła. W chwili, gdy próbował wyjąć koło zapasowe z luku po lewej stronie naczepy, został potrącony przez nieznany pojazd. Kierujący tym samochodem nie zatrzymał się, by udzielić pomocy, i odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja i prokurator na miejscu zdarzenia

Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu pojawiły się służby. Działania śledczych trwały wiele godzin, a trasa w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, co powodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Jak informowała opolska policja, funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora, by zabezpieczyć wszystkie możliwe dowody.

- Autostrada w kierunku Wrocławia była zablokowana przez parę godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora przez ten czas wykonywali na miejscu czynności procesowe. Funkcjonariusze przeprowadzili oględzin miejsca zdarzenia oraz pojazdu, zabezpieczali ślady i dowody. Wszystko po to, by ustalić okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku

- informowała opolska policja.

Pilny apel prokuratury. Sprawca jest poszukiwany

Teraz kluczowe jest odnalezienie sprawcy tragedii. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich wystosowała pilny apel do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w śledztwie. Śledczy przypuszczają, że pojazd, który brał udział w wypadku, musi mieć widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku potrącenia.

- Prokuratura zwraca się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje pozwalające ustalić pojazd, który potrącił pokrzywdzonego, oraz osobę nim kierującą, aby przekazały swą wiedzę organom ścigania. Prawdopodobnym jest, że pojazd sprawcy potrącenia posiada uszkodzenia powstałe wskutek zdarzenia

- informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

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Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla sprawy.

- W sprawie tej kontaktować się można z Prokuraturą Rejonową w Strzelcach Opolskich (tel. nr 774427500, e-mail: [email protected]) lub Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach (tel. nr 47 862 65 03), względnie każdą inną jednostką prokuratury lub Policji na terenie kraju

- przekazał prokurator.