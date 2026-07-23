Pogoda w Opolu na weekend 24-26 lipca

Najbliższy weekend w Opolu upłynie pod znakiem rosnących temperatur, które z każdym dniem będą coraz wyższe. Mieszkańcy mogą spodziewać się przejścia od przyjemnych, dwudziestokilku stopni w piątek do upalnej niedzieli. Aura nie będzie jednak jednolita – choć początek weekendu zapowiada się sucho, jego zakończenie przyniesie opady deszczu.

Piątek jeszcze bez upału, ale z wiatrem

Weekend rozpocznie się w Opolu spokojną i przyjemną aurą. W piątek, 24 lipca, na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie przewiduje się opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 23 stopnie Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota wyraźnie cieplejsza, ale pochmurna

W sobotę w Opolu poczujemy wyraźny wzrost temperatury. Mimo że na niebie prognozowane jest duże zachmurzenie, termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy moment weekendu aż do niedzieli. Noc z soboty na niedzielę również będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Sobota będzie kolejnym suchym dniem, bez deszczu.

Gorący i deszczowy finał weekendu w Opolu

Niedziela, 26 lipca, przyniesie kulminację ocieplenia, ale też zapowiadaną zmianę w pogodzie. To będzie najcieplejszy dzień weekendu – temperatura maksymalna wzrośnie do około 32 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z minimalną temperaturą na poziomie około 16 stopni. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami, a po południu lub wieczorem pojawią się opady deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Opolu?

Piątkowa i sobotnia pogoda będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu i przyjemne temperatury zachęcają do spacerów czy wycieczek rowerowych. W sobotę, mimo dużego zachmurzenia, wyższa temperatura pozwoli w pełni korzystać z uroków miasta. Z kolei niedziela, ze względu na wysoką temperaturę, będzie idealna na odpoczynek w cieniu lub w pobliżu wody. Warto jednak mieć na uwadze prognozowane opady deszczu, które mogą wpłynąć na popołudniowe plany.

Dane pogodowe: OpenWeather