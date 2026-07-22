Ile kosztuje utrzymanie więźnia w Polsce? Tyle państwo wydaje na jednego osadzonego

Utrzymanie jednego osadzonego w polskim zakładzie karnym kosztowało w 2025 roku 83 159,77 zł, czyli 6 929,98 zł miesięcznie. Takie dane opublikował "Fakt", powołując się na informacje przekazane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Jak wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" kpt. Kacper Suwiński z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, na tę kwotę składają się wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem więziennictwa – od wynagrodzeń funkcjonariuszy, przez wyżywienie i opiekę medyczną, po wyposażenie osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Co dostaje więzień po przekroczeniu bramy zakładu karnego?

Jeśli osadzony nie korzysta z własnych ubrań, Służba Więzienna wydaje mu komplet odzieży dostosowany do pory roku. W jego skład wchodzą między innymi kurtka, spodnie, bluza, koszulki, bielizna, skarpety, buty letnie i zimowe, klapki, a zimą także czapka i rękawice.

Więzień otrzymuje również materac, poduszkę, koc, pościel, prześcieradło oraz ręcznik. Do jego dyspozycji są także podstawowe środki higieniczne, takie jak mydło, papier toaletowy, pasta i szczoteczka do zębów, szampon, a także środki do golenia lub środki higieniczne dla kobiet.

Jak podkreśla "Fakt", odzież, pościel czy materace nie stają się własnością osadzonego. Są one jedynie udostępniane na czas odbywania kary.

Zakupy tylko z więziennego konta

Osadzeni nie mogą swobodnie dysponować gotówką. Pieniądze przesyłane przez rodzinę trafiają na specjalne konto depozytowe. Za zgromadzone środki więzień może robić zakupy w więziennej kantynie, kupując dodatkową żywność, napoje czy środki higieniczne.

Część każdej wpłaty trafia jednak na tzw. żelazną kasę. Są to pieniądze zabezpieczane na moment opuszczenia zakładu karnego i wypłacane dopiero po zakończeniu odbywania kary.

Paczki i telewizor? Obowiązują ścisłe zasady

Jak opisuje "Fakt", więźniowie mogą otrzymywać paczki od bliskich, ale obowiązują w tym zakresie konkretne przepisy. Paczka żywnościowa może zawierać wyłącznie produkty kupione za pośrednictwem administracji zakładu karnego. Możliwe jest również przekazywanie odzieży czy innych przedmiotów osobistego użytku, jednak wymaga to zgody administracji.

Osadzeni mogą także korzystać z telefonów przeznaczonych dla więźniów, a za zgodą dyrektora jednostki w celi może znajdować się telewizor. Zabronione jest natomiast posiadanie prywatnych telefonów komórkowych lub innych środków łączności.

Co jeszcze zapewnia państwo?

Poza wyposażeniem i możliwością robienia zakupów każdy osadzony ma zagwarantowane trzy posiłki dziennie, opiekę medyczną, leki, miejsce do spania, ogrzewaną celę oraz możliwość korzystania z biblioteki. Więźniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Łączny koszt utrzymania jednej osoby pozbawionej wolności pokazuje, jak duże środki państwo przeznacza na funkcjonowanie systemu penitencjarnego. Według danych przytoczonych przez "Fakt", w 2025 roku było to średnio niemal 7 tys. zł miesięcznie na jednego osadzonego.