Dramat na Ursynowie! Ciężarówka przejechała po 84-latce [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-22 17:06

Tragiczny wypadek na warszawskim Ursynowie. 84-letnia kobieta znalazła się pod kołami ciężarówki na ulicy Pasaż Ursynowski. Seniorka doznała bardzo poważnych obrażeń i trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek, 21 lipca, około godziny 13:40 na ulicy Pasaż Ursynowski w Warszawie. Jak informuje Miejski Reporter, 84-letnia piesza została potrącona przez kierowcę ciężarowego DAF-a podczas prowadzonych w okolicy prac remontowych.

Według ustaleń portalu, ulica jest obecnie placem budowy. Trwa remont chodników, a w rejonie budynku przy numerze 9 porusza się ciężki sprzęt oraz samochody dostarczające materiały budowlane.

Jak podaje Miejski Reporter, kierowca ciężarówki chwilę wcześniej wysypał ładunek w wyznaczonym miejscu, po czym ruszył. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób 84-latka, która poruszała się w towarzystwie opiekunki, znalazła się przed kabiną pojazdu. Według wstępnych ustaleń mogła przechodzić przez jezdnię w miejscu tzw. przejścia sugerowanego.

84-latka pod kołami ciężarówki w Warszawie. Dramatyczna walka o życie
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To miejsce przystosowane do przekraczania jezdni przez pieszych, jednak nie jest ono oznakowanym przejściem dla pieszych. Oznacza to, że pieszy nie ma tam pierwszeństwa i przed wejściem na jezdnię powinien upewnić się, że może bezpiecznie przejść.

Z ustaleń Miejskiego Reportera wynika, że kobieta znalazła się pod prawym przednim kołem ciężarówki. Po przewróceniu pojazd przejechał po jej nogach kolejnymi osiami. Kierowca zorientował się, że doszło do wypadku, dopiero gdy spojrzał w lusterko.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili 84-latce pomocy i przewieźli ją do szpitala. Jej stan jest bardzo ciężki, a lekarze walczą o jej życie.

Jak podaje Miejski Reporter, kierowca DAF-a był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci.

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