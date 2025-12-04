Szarpanina na egzaminie na prawo jazdy! Mężczyzna próbował ściągać, teraz grozi mu więzienie

W WORD w Kaliszu 39-letni egzaminowany na prawo jazdy próbował ściągać na egzaminie teoretycznym.

Po zwróceniu uwagi przez egzaminatora, mężczyzna stał się agresywny i doszło do szarpaniny.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę, 2 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu. 39-letni uczestnik egzaminu próbował ściągać podczas testu teoretycznego na prawo jazdy. Egzaminator zwrócił mu uwagę, co spotkało się z agresywną reakcją mężczyzny i przerodziło w szarpaninę.

– Z jego relacji wynikało, że jeden z uczestników egzaminu teoretycznego na prawo jazdy miał próbować ściągać. Gdy egzaminator zwrócił uwagę egzaminowanemu, ten zaczął być agresywny, doszło do szarpaniny między mężczyznami. Ostatecznie 39-letni uczestnik egzaminu został zatrzymany przez policjantów – mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik kaliskich policjantów.

Mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności, informuje Eska News Kalisz.

To zdarzenie pokazuje, że próby oszustwa na egzaminach na prawo jazdy mogą skończyć się nie tylko oblaną próbą, ale i poważnymi konsekwencjami prawnymi.