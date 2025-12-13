Wiemy, gdzie w tym roku Jarosław Kaczyński spędzi święta. Będzie mu tam, jak u pana Boga za piecem

Jarosław Kaczyński opuścił dom na Żoliborzu z powodu głośnego remontu i zamieszkał u Jana Marii Tomaszewskiego.

Krewny opowiada, że koty prezesa „terroryzują” mieszkanie, a sam tęskni za swoim zaginionym pupilem.

Obaj prowadzą własny rytm dnia, a święta spędzą razem.

Kaczyński zamieszkał w domu krewnego

Na Żoliborzu Jarosław Kaczyński zajmuje część domu-bliźniaka o powierzchni ok. 150 mkw. Spokój w jego domu zakłócił ostatnio remont w drugiej części budynku, przeprowadzany przez nowych właścicieli nieruchomości. Prace są głośne i uciążliwe, obejmują m.in. wymianę instalacji oraz przebudowę wnętrz, dlatego codzienne funkcjonowanie stało się trudne. Z powodu hałasu i innych niedogodności Jarosław Kaczyński na pewien czas zamieszkał wraz z dwoma kotami u krewnego, artysty malarza, Jana Marii Tomaszewskiego.

Wczoraj informowaliśmy, w domu Tomaszewskiego jest aktualnie wesoło, ponieważ dwa koty prezesa PiS „wariują”, biegając po pokojach i domagając się uwagi. – One nas terroryzują – powiedział nam Tomaszewski i dodał, że tęskni za swoim kotem, który mu kiedyś zaginął.

Bracia spędzą razem święta

Mężczyznom dobrze się żyje razem. - Jarek sam robi sobie jajecznicę. Każdy robi swoją, czyli ja sobie i on sobie. Nie szykuję mu jajecznicy – zdradził nam Jan Maria Tomaszewski. Podkreślił też, że mimo wspólnego mieszkania każdy zachowuje własny rytm dnia i swoje zwyczaje. - Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał nam cioteczny brat prezesa PiS. Najgłośniejsze prace w domu na Żoliborzu powinny zakończyć się do świąt Bożego Narodzenia, ale jak się okazuje, lider PiS spędzi święta z ciotecznym bratem. - Jarek spędzi święta u mnie – zapowiedział Jan Maria Tomaszewski.

