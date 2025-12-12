Politycy PiS zjeżdżają do siedziby partii. Kaczyński zaskoczył kolorem szalika! To może być sygnał i ukryty przekaz! [ZDJĘCIA]

Jarosław Kaczyński postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zwołał partyjne spotkanie. Posiedzenie władz Prawa i Sprawiedliwości ma dotyczyć m.in. ostatnich napięć i publicznego wbijanych sobie szpilek przez polityków partii. Do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie powoli zjeżdżają się najważniejsi politycy. Przybył też sam prezes, który najwyraźniej swoim strojem dał pewien sygnał.

Jarosław Kaczyński musi reagować, na to wszystko, co dzieje się wokół Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o podgryzanie się partyjnych frakcji. Prezes PiS chce to zatrzymać. Dlatego też na piątkowe popołudnie, 12 grudnia, zwołane zostało spotkanie partyjnych władz, czyli prezydium komitetu politycznego PiS. Ma się ono rozpocząć o godzinie 16:00. W czasie spotkania politycy mają rozmawiać m.in. nie tylko o wewnętrznych sprawach, ale też o dwuleciu rządu Donalda Tuska. W czasie konferencji prasowej, którą PiS zwołało na południe w piątek, padły konkretne słowa dotyczące partyjnych spraw:

- Asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy bardzo ważnych działaczy naszej partii. (...) Dziś mamy taką sytuację, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić, przede wszystkim ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna. Bardzo często fałszywie się dowiedziała, temu ma być poświęcone dzisiejsze prezydium - wskazał wprost. 

Po czym nagle wprost nawiązał do Mateusza Morawieckiego, którego oczekuje na spotkaniu: - Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, został powiadomiony SMS-ami, że to jest. Ponieważ ma mieć dziś spotkanie na Podkarpaciu, tam mają być trzy osoby: pani premier Szydło, pan prezes Obajtek i pan premier Morawiecki, no to brak jednej osoby to nie żadna przyczyna, żeby na takie ważne spotkanie nie przyjeżdżać. I mam nadzieję, że on jednak przyjedzie - ocenił prezes. Chodzi o spotkanie z wyborcami, które zaplanowano w miejscowości Brzozowo, a udział w nim o 17:30 zapowiedzieli były premier Morawiecki, ale też była szefowa rządu, europosłanka Beata Szydło i europoseł Daniel Obajtek. Kaczyński dodał, że faktycznie trzeba porozmawiać, ponieważ były wypowiedzi, które pokazywały drogę, którą PiS iść nie chce.

Kaczyński stanowczo o wewnętrznych sprawach partii

Jak dodał prezes Kaczyński: - Dziś jest zbyt wcześnie, by ogłaszać, kto będzie premierem. Wyznaczać premiera, to wcześniej trzeba wygrać wybory, a to jest w tym momencie najważniejsze. I ta spraw zostanie przeze mnie bardzo jasno postawiona na prezydium - przyznał też, że prywatnie można o tym rozmawiać, ale przede wszystkim trzeba być zainteresowanym tym, jak wygrać wybory. 

Prezes PiS w bordowym szaliku. Czy to ukryty przekaz? 

Do siedziby partii już przed 13:00 zaczęli zjeżdżać politycy. Pojawił się m.in. sam prezes Kaczyński, ale też rzecznik partii Rafał Bochenek oraz europoseł Joachim Brudziński. Naszą uwagę wrócił szalik prezesa w kolorze bordowym. To zdecydowanie wrzucało się w oczy, tym bardziej, że Kaczyński nie często stawia na wybór tego koloru. Warto zauważyć, że bordowy kolor symbolizuje elegancję, władzę.  Jest to barwa kojarząca się z prestiżem, siłą i dojrzałością. Czyżby taki ukryty przekaz zawarł w stroju Kaczyński i to przed, jak sam mówi, tak ważnym spotkaniem? 

