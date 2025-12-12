Patryk Jaki pokazał zdjęcie z hollywoodzkim gwiazdorem! Europoseł PiS zachwycony aktorem: "Odmawiał grania scen erotycznych"

Patryk Jaki spotkał sławę z Hollywood! Pokazał zdjęcie

Europoseł Patryk Jaki spotkał znanego amerykańskiego gwiazdora Neala McDonougha. To słynny aktor filmowy i serialowy, którego widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak "Kompania braci", "Star Trek: Pierwszy kontakt", "Raport mniejszości", "Autostopowicz" czy "Gotowe na wszystko" wielu innych. Aktor w 1991 zdobył nagrodę dla najlepszego aktora dramatycznego za film Away Alone. Co ciekawe i nieczęsto spotykane wśród hollywoodzkich gwiazd, McDonougha, jest w związku małżeński od wielu lat z jedną i tą samą kobietą.

Ze swoją żoną Ruvé Robertson aktor doczekał się aż pięciorga dzieci, są to: Morgan "Little Buck" Patrick (ur. 2005), Catherine Maggie (ur. 2007), London Jane (ur. 2010), Clover Elizabeth (ur. 2011), oraz James Hamilton (ur. 2014). Europoseł pochwalił się wspólnym zdjęciem z gwiazdorem i napisał o nim kilka słów wskazując, że aktor jest wierzący i wcale tego nie ukrywa:

Europoseł PiS zachwycony aktorem z USA

- Neal McDonough. Większość osób zna go z hitów tak jak Avengers, Yellowstone, Suits czy Kompania Braci(ja akurat jestem fanem filmu The Greater.)Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest jedną niewielu tych Hollywoodzkich gwiazd, które publicznie przyznają się do wiary w Boga. „Nie jestem tu po to, żeby przypodobać się ludziom. Jestem tu po to, żeby robić to, czego oczekuje ode mnie Bóg" - zwrócił uwagę Jaki. Ale to nie wszystko, polityk Prawa i Sprawiedliwości wspomniał też, że McDonough nie tylko jest wierny swojej żonie, z którą tworzy szczęśliwy związek, ale nawet nie godził się na odgrywanie intymnych scen!

Jest z tą samą żoną ponad 20 lat i wychowają 5 dzieci. Odmawiał grania scen erotycznych lub intymnych, nawet pocałunków z innymi kobietami niż jego żona. Przez to stracił wiele ról. Mówił: „Straciłem role, pieniądze i pozycję, ale nigdy nie straciłem wiary. Bóg zawsze miał dla mnie plan".

Faktycznie, aktor chciał być tak lojalny wobec małżonki, że nawet zaczął zawierać w kontraktach filmowych zapisy o tym, że nie zgadza się na pocałunki z aktorkami. Jak mówił w jednym z wywiadów: - Moja żona nie miała z tym żadnego problemu. To ja miałem z tym problem. Kiedy nie mogłem tego zrobić, a oni nie mogli tego zrozumieć, Hollywood całkowicie się ode mnie odwróciło. Taka postawa nieco mu zaszkodziła i aktor miał kłopoty ze znalezieniem zajęcia. W końcu jednak los zaczął mu sprzyjać i Neal McDonough znalazł nowe wyzwania.

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE AKTORA I JEGO ŻONĘ ORAZ JAKIEGO Z ŻONĄ: