Pięciu na jednego. Kibole pobili nastolatka! „Przemoc i zło nie posiadają żadnych barw"

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-12-12 13:43

Policja wyjaśnia okoliczności ataku na nastoletniego kibica Bałtyku Gdynia, do którego miało dojść 4 grudnia w dzielnicy Witomino. Chłopiec ma być przesłuchany przez sąd w obecności psychologa.

  • Policja w Gdyni wyjaśnia okoliczności napaści na nastoletniego kibica Bałtyku Gdynia.
  • Chłopiec miał zostać zaatakowany przez grupę dorosłych, co wywołało oburzenie środowiska kibiców.
  • W związku z rozbieżnościami w zeznaniach, sąd przesłucha chłopca w obecności psychologa, aby ustalić pełen przebieg zdarzeń.

Sprawę nagłośnili w mediach społecznościowych kibice Bałtyku Gdynia, którego nastolatek jest fanem. - W czwartek, po zakończeniu zajęć szkolnych na terenie gdyńskiej dzielnicy Witomino, doszło do wyjątkowo bulwersującego zdarzenia. Nasz 12-letni kibic Bałtyku Gdynia został po raz kolejny zaczepiony, a następnie napadnięty przez grupę pięciu dorosłych, 20-letnich chuliganów Arki Gdynia. Tak, tych samych patosów co ostatnio grozili młodemu w szkole – napisali kibice Bałtyku na Facebooku (pisownia oryginalna – PAP).

Zaznaczyli, że „atak dorosłych na dziecko jest aktem skrajnego tchórzostwa i nie może być w żaden sposób usprawiedliwiany ani tolerowany”.

Komunikat pojawił się też na oficjalnej stronie Arki Gdynia. - W kontekście pojawiających się w przestrzeni medialnej publikacji dotyczącej chuligańskiej napaści na młodego mieszkańca Gdyni oświadczamy i podkreślamy, że nasz Klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, niezależnie od klubowych sympatii czy innych przekonań. Przemoc i zło nie posiadają żadnych barw, w tym także klubowych – podano na stronie klubu (pisownia oryginalna – PAP).

Komenda Miejska Policji w Gdyni prowadzi czynności w sprawie zdarzenia z 4 grudnia przy ul. Polnej w Gdyni. – Zgodnie z treścią zawiadomienia miało wówczas dojść do pobicia 13-letniego mieszkańca Gdyni przez grupę pięciu osób. W sprawie wykonano szereg czynności procesowych i pozaprocesowych oraz przesłuchano świadków. Ze względu na fakt, że podawane przez pokrzywdzonego różne wersje zdarzenia nie znajdują pełnego potwierdzenia w poczynionych przez nas ustaleniach, nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i dokładnego jego przebiegu – powiedział w rozmowie z PAP oficer prasowy KMP w Gdyni Krzysztof Czarnecki.

Policjant dodał, że planowane jest także przesłuchanie chłopca przez sąd w obecności psychologa.

