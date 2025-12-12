Magda Umer miała dwóch synów z dwóch związków. To oni poinformowali o śmierci gwiazdy

Magda Umer odeszła w wieku 76 lat, pozostawiając dwóch synów. To oni poinformowali o śmierci gwiazdy, publikując na jej profilu na Facebooku krótki wpis i piękne, rodzinne zdjęcie. Piosenkarka wyglądała na nim na bardzo szczęśliwą.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać - przekazali synowie na oficjalnym koncie Umer.

Magda była wspaniałą artystką, cenioną i bardzo lubianą. Jej kariera trwała ponad 50 lat, a zaczęła się, gdy Umer była zaledwie 20-letnią studentką. Śpiewała, tworzyła, reżyserowała... Była wszechstronna. Kariera była dla niej bardzo ważna, ale łączyła ją z życiem prywatnym. Była żoną, mamą, a w końcu babcią.

Synowie i partnerzy Magdy Umer

Umer miała 76 lat, ale wciąż pracowała na scenie. Była też aktywna w sieci. Na jej facebookowym koncie można znaleźć przemyślenia, życzenia dla gwiazd i bliskich, wyrazy smutku, radości, podziękowania. Magda dzieliła się ze swoimi fanami i ujęciami dotyczącymi życia zawodowego, i prywatnego.

Kiedy zmarła, synowie udostępnili wyjątkowe zdjęcie mamy. Mateusz i Franciszek pokazali ją w otoczeniu rodziny.

Umer po raz pierwszy mamą została w 1977 r. Kto był ojcem jej dziecka?

Mój kolega ze szkoły, podobny do Belmondo. I pewnie dlatego się w nim zakochałam. Chodziliśmy ze sobą dość długo, a potem długo ze sobą nie chodziliśmy. On żył swoim życiem, a ja swoim. I nagle przypadek sprawił, że ponownie spotkaliśmy się na krótko i dzięki temu mamy cudownego Mateusza - opowiadała Umer w "Vivie!".

Związek z ojcem chłopca rozpadł się, ale gdy malec miał 5 lat, Magda spotkała swojego przyszłego męża Andrzeja Przeradzkiego. Gdy go poznała, była już po trzydziestce i samotnie wychowywała syna. On również miał za sobą nieudaną relację oraz córkę.

Gdy się poznaliśmy, w mieszkaniu miała zaciągnięte zasłony i żadnego górnego światła. Wszystko poprzestawiałem i pozmieniałem - wspominał mąż Umer magazynie "Pani".

Po 3 latach zakochani doczekali się wspólnego dziecka. Choć miewali kryzysy, byli ze sobą na dobre i na złe. Przez trzy dekady cieszyli się rodzinnym szczęściem. W 2013 roku Przeradzki doznał udaru podczas nurkowania w Egipcie. Był to ogromny cios. Później był kolejny udar, a w 2019 r. Andrzej zmarł.

Starszy syn Mateusz ma 48 lat

Obecnie synowie Umer są dorośli i mają swoje dzieci. Mateusz Pohoryles wychowuje 13-letnią Jankę i 10-letniego Ludwika, jest geologiem i lingwistą, a także lektorem języka niemieckiego w szkole językowej. Działa również jako trener koszykówki i jest instruktorem narciarstwa zjazdowego.

Moj starszy syn Mateusz ma dzisiaj urodziny! Zastanawiam się, czy są jakieś zdjęcia, które uradowałyby go jakoś szczególnie... może te? Dziękuję, że zaprosiłeś mnie wczoraj do swojej szkoły! Było pięknie - pisała Umer 22 grudnia 2023 r.

Niestety, tegoroczne urodziny syna gwiazdy odbędą się w żałobie po śmierci ukochanej mamy.

O wnusi Jance babcia pisała:

Ukochana moja wnuczka Janka kończy dzisiaj 13 lat! Jest daleko na wakacjach, ale miałam dziś szczęście zamienić kilka zdań. Słychać było w Jej glosie cos w rodzaju szczęścia i zadowolenia z życia. Oby to trwało jak najdłużej.

Młodszy syn Franciszek to 40-latek

Franciszek Przeradzki jest owocem związku Magdy Umer z mężem Andrzejem. Urodził się w lipcu 1985 r., zawodowo zajmuje się nurkowaniem i uczy tego innych.

Dzisiaj Franek kończy 40 lat. Kiedy to minęło?! - pisała gwiazda w lipcu tego roku.

Mężczyzna jest ojcem 8-latka Lwa Przeradzkiego.

Lew Thor Przeradzki, mój najmłodszy wnuczek, kończy dzisiaj rok! - cieszyła się Umer w 2018 r.

