To były ostatnie zdjęcia Magdy Umer. Pracowała niemal do końca. Miała 76 lat i nadal występowała

Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 r. Odeszła w wieku 76 lat. Choć od lat mogła cieszyć się emeryturą, nadal występowała. Scena była jej żywiołem, a występy prawdziwą pasją. Wszystko zaczęło się pod koniec lat 60., gdy niespełna 20-letnia Umer zaczęła pojawiać się w kabarecie studenckim. Była uczennicą Uniwersytetu Warszawskiego, młodą dziewczyną pełną artystycznych marzeń. Wiele z nich się spełniło.

Umer zyskała ogromną popularność. Na początku lat 70. wydała pierwszy album, śpiewała wiele razy podczas festiwali w Opolu, współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. W 2009 r. uroczyście celebrowała 40-lecie pracy artystycznej, a w 2020 r. wręczono jej nagrodę 100-lecia ZAiKS-u. Na scenie spędziła ponad 50 lat.

Ostatnie zdjęcia Magdy Umer

Magda Umer zmarła jako 76-latka.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - poinformowali synowie gwiazdy w krótkim wpisie na jej profilu na facebooku.

Od ponad dekady mogła przebywać na emeryturze i zrezygnować z pracy artystycznej, jednak to wydawało się niemożliwe. Była artystką z krwi i kości, a status seniorki niewiele w tej kwestii zmienił.

Umer łączyła pracę na scenie z byciem mamą i babcią. Wszystkie te role życiowe były dla niej szalenie ważne. Widać to, gdy przegląda się zdjęcia, jakie pojawiały się na profilach w mediach społecznościowych Magdy Umer - byli na niej synowie i wnuczęta. Na ostatnich fotografiach, które Umer opublikowała pod koniec września, była uśmiechnięta i spokojna.

Trzymajmy się na litość boską, jak mawiał wiadomo kto - pisała wtedy artystka.

Miesiąc wcześniej musiała odwołać występy z powodu choroby. Miała pojawić się w Sopocie, ale nie była w stanie.

Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia. (...) Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - można było przeczytać w oświadczeniu Teatru Atelier.

Ostatnie występy

Umer na 6 sierpnia miała zaplanowany występ podczas benefisu 60-lecia pracy artystycznej Janusza Strobla, a w czerwcu na IV Festiwalu im. Piotra Machalicy i 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Jej grafik koncertów nie był tak wypełniony jak dawniej, ale Magda Umer ani myślała o rezygnacji z kariery.

Wszystko przekreśliła nagła śmierć gwiazdy. Jeszcze kilka miesięcy temu Umer żegnała Kasię Stoparczyk, Joannę Kołaczkowską czy Stanisława Sojkę, którzy odeszli w tym roku. 12 grudnia odeszła i ona.

