To były ostatnie zdjęcia Magdy Umer. Pracowała niemal do końca. Miała 76 lat i nadal występowała

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-12 17:00

Magda Umer nie żyje - te smutne wieści nadeszły 12 grudnia. Przekazali je synowie zmarłej artystki. Opublikowali w mediach społecznościowych krótki komunikat i dodali piękne rodzinne zdjęcie. Umer była ich ukochaną mamą, a dla wnuków wspaniałą babcią. Te role doskonale łączyła z pracą na scenie. Choć miała 76 lat, nadal występowała. Udzielała się też na Facebooku, gdzie chętnie publikowała ujęcia swoje i najbliższych. Oto ostatnie fotografie Magdy Umer.

Super Express Google News

Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 r. Odeszła w wieku 76 lat. Choć od lat mogła cieszyć się emeryturą, nadal występowała. Scena była jej żywiołem, a występy prawdziwą pasją. Wszystko zaczęło się pod koniec lat 60., gdy niespełna 20-letnia Umer zaczęła pojawiać się w kabarecie studenckim. Była uczennicą Uniwersytetu Warszawskiego, młodą dziewczyną pełną artystycznych marzeń. Wiele z nich się spełniło.

Umer zyskała ogromną popularność. Na początku lat 70. wydała pierwszy album, śpiewała wiele razy podczas festiwali w Opolu, współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. W 2009 r. uroczyście celebrowała 40-lecie pracy artystycznej, a w 2020 r. wręczono jej nagrodę 100-lecia ZAiKS-u. Na scenie spędziła ponad 50 lat.

Zobacz także: Magda Umer nie żyje. Smutne wieści nadeszły niespodziewanie

Ostatnie zdjęcia Magdy Umer

Magda Umer zmarła jako 76-latka.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - poinformowali synowie gwiazdy w krótkim wpisie na jej profilu na facebooku.

Od ponad dekady mogła przebywać na emeryturze i zrezygnować z pracy artystycznej, jednak to wydawało się niemożliwe. Była artystką z krwi i kości, a status seniorki niewiele w tej kwestii zmienił.

Zobacz także: Smutne wieści dla fanów Magdy Umer. Artystka odwołuje występy. "Nagła poważna choroba"

Umer łączyła pracę na scenie z byciem mamą i babcią. Wszystkie te role życiowe były dla niej szalenie ważne. Widać to, gdy przegląda się zdjęcia, jakie pojawiały się na profilach w mediach społecznościowych Magdy Umer - byli na niej synowie i wnuczęta. Na ostatnich fotografiach, które Umer opublikowała pod koniec września, była uśmiechnięta i spokojna.

Trzymajmy się na litość boską, jak mawiał wiadomo kto - pisała wtedy artystka.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg odeszła 2 tygodnie temu. Na jej profilu na Instagramie nadal pojawiają się wpisy. Co z pogrzebem?

Miesiąc wcześniej musiała odwołać występy z powodu choroby. Miała pojawić się w Sopocie, ale nie była w stanie.

Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia. (...) Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - można było przeczytać w oświadczeniu Teatru Atelier.

Zobacz także: Śmierć przedwcześnie odebrała Magdzie Umer męża. Był największą miłością jej życia

Ostatnie występy

Umer na 6 sierpnia miała zaplanowany występ podczas benefisu 60-lecia pracy artystycznej Janusza Strobla, a w czerwcu na IV Festiwalu im. Piotra Machalicy i 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Jej grafik koncertów nie był tak wypełniony jak dawniej, ale Magda Umer ani myślała o rezygnacji z kariery.

Wszystko przekreśliła nagła śmierć gwiazdy. Jeszcze kilka miesięcy temu Umer żegnała Kasię Stoparczyk, Joannę Kołaczkowską czy Stanisława Sojkę, którzy odeszli w tym roku. 12 grudnia odeszła i ona.

Zobacz także: Janusz Rewiński był ciężko chory. "Nie chciał wiedzieć, co go zabija". Szokujące słowa!

Zobacz więcej zdjęć. Magda Umer i Andrzej Przeradzki: Połączyła ich niezwykła miłość, rozdzieliła śmierć

Magda Umer wzruszająco o Joannie Kołaczkowskiej. "Darzymy ją uczuciem miłości"
Magda Umer, Andrzej Przeradzki
28 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER
NIE ŻYJE